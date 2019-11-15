台中5月大男嬰疑趴睡窒息　母發現無呼吸急送醫仍不治

小男嬰疑趴睡窒息，母親發現急送醫仍不治。圖為示意圖。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者李忠憲／台中報導

烏日一對夫妻育有2子，並在同一間木材加工廠上班，母親14日將5月大的小兒子放在工廠房間床上睡覺就外出幫忙，1、2小時後再回去查看，卻發現男嬰趴著已無呼吸心跳，雖緊急叫119送醫急救卻仍宣告不治。據悉男嬰初步排除有外力造成死亡，疑為窒息而死，死因有待檢警釐清。

台中市消防局14日下3點半獲報，烏日區某木材加工廠內有一名男嬰急需救護，消防隊立刻派遣救護車趕到現場，發現約5個月大的小男嬰已無呼吸心跳，一邊急救一邊送往中山附醫，但最後仍宣告不治。

男嬰母親表示，下午帶著2歲哥哥跟小男嬰到工廠找丈夫，看到男嬰睡著，就讓他在工廠房間的小床睡覺，自己之後離開房間。約莫3點半，她走進房間查看，卻發現男嬰竟趴著一動也不動，她趕緊上前發現已無呼吸，立刻打119。

警方獲報後也到場醫院了解，原來男嬰父母都是在這家木材工廠工作，媽媽有時會帶著2兒子到工廠。檢警今天上午11點左右將相驗，初步了解男嬰並無明顯外傷，至於是否為趴睡窒息而死，則有待釐清。

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