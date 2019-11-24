3歲童吃午餐「控制不住閉氣」窒息！幼教師急CPR搶救10天仍不治

▲經檢警相驗後發現，小男童身上無可疑外傷，初步研判是因食物導致窒息死亡，家屬對死因亦無意見，至於詳細死亡原因，正待檢警調查釐清中。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名天生患有腦性麻痺的3歲男童，14日在幼兒園由老師餵食午餐時，疑似突然自己閉氣導致嗆到窒息，雖然老師們在第一時間施以CPR並叫救護車將他送醫，不過經10天搶救後，男童仍在23日晚間宣告不治。經檢警相驗後發現，男童身上無可疑外傷，初步研判是因食物導致窒息死亡，家屬對死因亦無意見，至於詳細死亡原因，正待檢警調查釐清中。



據檢警調查，男童於14日午間在老師協助下用餐，沒想到不知為何，在吃了幾口午餐後突然情緒激動，並表現出噎到、嗆到的症狀，老師們立即幫忙清除男童口中食物，但由於他已經呈現窒息狀態，因此老師們接著再為他施行心肺復甦術試圖搶救，其餘老師也趕緊通知救護車前來。



不過男童送醫後狀況仍然非常危急，雖再轉送林口長庚醫院治療，但經過多次搶救，男童仍然呈現昏迷狀態，22日醫師與家屬討論後，決定同意放棄急救並於23日晚間拔管，小男童也於當日晚間11點過世。

經檢警相驗後發現，小男童身上無可疑外傷，初步研判是因食物導致窒息死亡，家屬對死因亦無意見，至於詳細死亡原因，正待檢警調查釐清中。

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