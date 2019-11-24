　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

3歲童吃午餐「控制不住閉氣」窒息！幼教師急CPR搶救10天仍不治

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼孩子，兒童，污染，戰爭，喪生。（圖／pixabay）　

▲經檢警相驗後發現，小男童身上無可疑外傷，初步研判是因食物導致窒息死亡，家屬對死因亦無意見，至於詳細死亡原因，正待檢警調查釐清中。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名天生患有腦性麻痺的3歲男童，14日在幼兒園由老師餵食午餐時，疑似突然自己閉氣導致嗆到窒息，雖然老師們在第一時間施以CPR並叫救護車將他送醫，不過經10天搶救後，男童仍在23日晚間宣告不治。經檢警相驗後發現，男童身上無可疑外傷，初步研判是因食物導致窒息死亡，家屬對死因亦無意見，至於詳細死亡原因，正待檢警調查釐清中。

據檢警調查，男童於14日午間在老師協助下用餐，沒想到不知為何，在吃了幾口午餐後突然情緒激動，並表現出噎到、嗆到的症狀，老師們立即幫忙清除男童口中食物，但由於他已經呈現窒息狀態，因此老師們接著再為他施行心肺復甦術試圖搶救，其餘老師也趕緊通知救護車前來。

不過男童送醫後狀況仍然非常危急，雖再轉送林口長庚醫院治療，但經過多次搶救，男童仍然呈現昏迷狀態，22日醫師與家屬討論後，決定同意放棄急救並於23日晚間拔管，小男童也於當日晚間11點過世。

經檢警相驗後發現，小男童身上無可疑外傷，初步研判是因食物導致窒息死亡，家屬對死因亦無意見，至於詳細死亡原因，正待檢警調查釐清中。

★圖片為版權照片，由免費圖庫pixabay供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經許可，不得部分或全部轉載！

►就算爬到樹上！妳還是很美

►軟夫20年靠老婆吃穿　她月薪2萬養全家！心寒妻淚求休夫判准

►買房也排隊！92戶400人預訂　建商嚇壞急改規則…新竹人瘋排搶房

►影／懷胎9月噴飛倒地　貨車擦撞孕婦騎士...驚險產子

ET快訊
好天氣掰！周一起「北台連濕5天低溫下探15度」　28號颱風最
舒子晨PO國中校服照！「肉臉→V字」 對比N年後模樣…粉絲嚇
特斯拉試駕自撞！23歲駕駛下秒詭墜16m慘死...母見屍崩潰
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

特斯拉試駕自撞！3人全脫困　23歲駕駛下秒詭墜16m慘死...母見屍崩潰腿軟

好離奇！目擊者見特斯拉駕駛「自己跳下橋」身亡　警將驗血追酒測藥物反應

「懷孕33周破水」急奔派出所求開道　隔日開心產子：感謝暖心警　

酒空男幫移車竟衝衝衝！前後撞爛20輛汽機車　賠到脫褲再加公共危險罪

不爽被分手！狠男連3天砸毀前女友車　氣不過竟還放火燒房...她全家崩潰驚逃

砂石車過彎輪胎突「變心」　街頭高速滾動擊落2機車騎士

3歲童吃午餐「控制不住閉氣」窒息！幼教師急CPR搶救10天仍不治

不爽振興醫院醫師！他衝急診室狂罵「討解釋」...下秒恐嚇：你先包紅包給我

她「倒車引發骨牌效應」下秒逃跑！BMW車頭慘被波及　2機車騎士傻眼：誰賠？

相約夜衝武嶺...台中男大生下山慘摔水溝！機車起火狂冒煙「搶救1日亡」

李艾薇決賽曲站沙發上「嘶吼」　小宇直接站起來狂膜拜

亞特蘭提斯再現？巴西雨林沉水中　詭異清澈水流...學者：像外星世界

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

飛機上「用嘴吸尿」37分鐘急救　吸二口就想吐！仁醫：無怨悔

恭喜！《聲林之王2》冠軍出爐　四強名單都在這

吱吱自創曲《oh my love》超chill　超入耳敲碗：一定要發單曲

包裹送貨失敗...她點「簡訊連結」 手機秒被盜刷6筆共9千小額付款

黑糖撞奶老店「陳三鼎」歇業　無預警關門...鄰驚爆：將頂讓

包600帶全家、二進小物變陰屍路　傻眼婚禮現場！前男女友大亂鬥

天掉不明物！車頂遭砸凹玻璃碎裂　駕駛急停路邊查看傻眼...是一隻狗

特斯拉試駕自撞！3人全脫困　23歲駕駛下秒詭墜16m慘死...母見屍崩潰腿軟

好離奇！目擊者見特斯拉駕駛「自己跳下橋」身亡　警將驗血追酒測藥物反應

「懷孕33周破水」急奔派出所求開道　隔日開心產子：感謝暖心警　

酒空男幫移車竟衝衝衝！前後撞爛20輛汽機車　賠到脫褲再加公共危險罪

不爽被分手！狠男連3天砸毀前女友車　氣不過竟還放火燒房...她全家崩潰驚逃

砂石車過彎輪胎突「變心」　街頭高速滾動擊落2機車騎士

3歲童吃午餐「控制不住閉氣」窒息！幼教師急CPR搶救10天仍不治

不爽振興醫院醫師！他衝急診室狂罵「討解釋」...下秒恐嚇：你先包紅包給我

她「倒車引發骨牌效應」下秒逃跑！BMW車頭慘被波及　2機車騎士傻眼：誰賠？

相約夜衝武嶺...台中男大生下山慘摔水溝！機車起火狂冒煙「搶救1日亡」

豬排+雞腿排超大份！楠梓超狂平價牛排館　濃湯、冰淇淋無限吃

勞保2027先破產卻不先處理　柯文哲酸：因2027是下下任總統的事

蕭亞軒洩「正面高清」素顏照　眼線慘遭摧殘...曝只剩睫毛真實樣貌

她錄下與男友吵架「卻變紀錄自己死前身影」　下秒關機…遭愛人扣板機噴腦漿

基隆長庚「醫護村」2字頭　900萬住大3房又新又寬敞

大專棒聯／高大爆冷擊敗文化　中信失誤送國體勝利

特斯拉試駕自撞！3人全脫困　23歲駕駛下秒詭墜16m慘死...母見屍崩潰腿軟

好天氣掰！周一起「北台連濕5天、低溫下探15度」　28號颱風最快周二生成

為敗選再道歉...林佳龍：一年後高雄、台中有變好嗎？2020要浴火再重生

好離奇！目擊者見特斯拉駕駛「自己跳下橋」身亡　警將驗血追酒測藥物反應

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

社會熱門新聞

女闖平交道逆轉！友曝影片怒：台鐵害人

台南妹深夜大街痛哭　他幫擦眼淚被告了

輾死孝子怨倒楣　駕駛殯儀館遭怒毆

特斯拉試駕自撞！駕駛脫困下秒詭墜16m慘死

驚悚！特斯拉國道撞橋墩1死2重傷

日輪班超過16小時　2年輕關務員猝死

狗狗高架橋上墜落　砸凹車頂慘死

神棍拐騙少女辯兩情相悅　訊息一句話打臉

捷運大媽稱孕婦逼讓座　遭嗆：從前年就懷孕

人妻胸前長痘　勾小王上車塞奶：嗯～幫我擦

渣男PS身分證騙想婚櫃姐交往　臉書辱元配判賠

師父「開天眼」玩殘女大生　崩潰送進療養院

平交道遭撞...積陰德才沒死　女志工轟台鐵卸責

一刀刺殺17歲女兒！鳳山女「9字遺言」曝光

更多熱門

相關新聞

臨時工單親爸「不捨重癱女」　結束她再自殘

臨時工單親爸「不捨重癱女」　結束她再自殘

新竹一名單親父親，獨自照顧癱瘓女兒心力交瘁，竟將女兒悶死再偽造窒息。由於女嬰死因有疑，檢方安排解剖釐清，單親父深知真相即將水落石出，交代完後事與作案過程後也選擇自殺獲幸運救回。陳男被依成年人故意對兒童犯殺人罪，處有期徒刑3年。

警專生跑3千昏倒成植物人　家屬出庭淚崩

警專生跑3千昏倒成植物人　家屬出庭淚崩

新北市公務員具備急救技能搶救生命

新北市公務員具備急救技能搶救生命

5月大男嬰疑趴睡窒息送醫不治

5月大男嬰疑趴睡窒息送醫不治

屏東2月大女嬰猝死　警排除外力致死可能

屏東2月大女嬰猝死　警排除外力致死可能

關鍵字：

腦麻哈姆立克CPR窒息異物阻塞

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

女闖平交道逆轉！友曝影片怒：台鐵害人

台南妹深夜大街痛哭　他幫擦眼淚被告了

媽被家暴！女兒假訂披薩真報警

林志玲婚禮拒絕邀請劉德華！原因曝光

女面試秒辭！隔天被通知：老闆找齊人

100kg厚片女懷孕7個月被嫌醜胖！

即／女闖平交道大逆轉　台鐵道歉

孫安佐11分鐘嗆爆米砂！猛攻「女生痛點」網看完怒炸

輾死孝子怨倒楣　駕駛殯儀館遭怒毆

LOL世界冠軍約妹泡湯！「11分鐘大尺度影片」網罵翻

媽見離世兒子留下「心意」秒潰堤

吳佩慈素顏照「老態盡出」網驚：女版黃立行

歐陽娜娜金雞「紅毯無P照」起底悲劇了！

停車請留電話　車主完美配合瞎爆

韓職／韓華鷹21歲金成勳墜樓身亡

更多

最夯影音

更多
李艾薇決賽曲站沙發上「嘶吼」　小宇直接站起來狂膜拜

李艾薇決賽曲站沙發上「嘶吼」　小宇直接站起來狂膜拜
亞特蘭提斯再現？巴西雨林沉水中　詭異清澈水流...學者：像外星世界

亞特蘭提斯再現？巴西雨林沉水中　詭異清澈水流...學者：像外星世界

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

飛機上「用嘴吸尿」37分鐘急救　吸二口就想吐！仁醫：無怨悔

飛機上「用嘴吸尿」37分鐘急救　吸二口就想吐！仁醫：無怨悔

恭喜！《聲林之王2》冠軍出爐　四強名單都在這

恭喜！《聲林之王2》冠軍出爐　四強名單都在這

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面