「差分衛星系統」落成！船隻定位誤差大減15倍　明年上線免費用

▲苗栗後龍港DGNSS站。（圖／航港局提供）

記者李宜秦／台北報導

為提高船隻定位準確度，交通部航港局投入2890萬元，建置全台首2座「差分全球導航衛星系統」，船隻定位誤差範圍自30公尺縮減至2公尺，誤差大減15倍，且涵蓋範圍廣，擴及全台、澎、金、馬，有效提升海上船隻航行安全，明年1月起就會正式上線。

差分全球定位系統是將訊號透過衛星計算處理，校正船舶位置誤差，進而提高船舶定位精度的一種技術，將該系統100海浬內船舶計算定位並廣播，讓涵蓋範圍內船舶清楚知道確切位置，以評估與岸邊或是海上障礙物相對位置，避免因船位誤差造成碰撞風險，另在海上船舶遇險或海難案件發生時，提供精確事件發生準確位置，對於執行搜救任務及救援效率，有相當大幫助。

請繼續往下閱讀...

▲布袋港DGNSS站。（圖／航港局提供）

航港局副局長劉志鴻表示，航港局自去年10月起開始發包，並於苗栗後龍及嘉義布袋港建置該系統，今年10月30日正式完工，預計明年1月起正式上線。只要商船備有定位系統，都可免費使用此系統。

劉志鴻表示，各國近幾年都陸續建置此系統，香港、新加坡近兩年完工，大陸也有設置。該系統可有效提升船隻定位精準度，誤差範圍自30公尺縮減至2公尺，大減15倍。

航港局表示，已建置及整合完成49座船舶自動辨識系統(AIS)系統，並攜手與氣象局共同開發AIS岸臺廣播海氣象資料等重點業務，未來將朝AIS及DGNSS雙系統輔助，透過最新科技提供多元化海事服務及保障航行安全。

▲AIS岸臺(各站20海浬)及DGNSS站(各站100海浬)涵蓋的範圍。（圖／航港局提供）