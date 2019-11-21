屏東躁鬱症男離家回傳簡訊「要輕生」　台東警循定位即刻救援

▲簡男停車於路旁，精神狀況不佳。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

屏東一名患有躁鬱症之簡姓男子，自屏東開車離家後，突向家人傳送欲輕生簡訊，警方調閱定位紀錄得知簡男可能逗留台東市區，經通報台東警方派員依定位資訊在轄區街道梭巡，終於在正台東市中正路及臨海路口時，發現一輛與通報車號相符之自小客車，員警以警用行動電腦確認身分後帶返所安置，並緊急通知屏東的家屬，結束一場驚魂。

▲中興派出所員警製作撤尋筆錄。

警方表示，患有躁鬱症之簡姓民眾開車離家後，以手機向其女兒傳送意圖輕生簡訊，使得家屬心急如焚，試圖撥打電話給父親仍無法取得聯繋，情況危急，立即向屏東縣警察局報案協尋，經該局調閱通聯記錄後，得知簡男最後通話位置在台東市區一帶。經通報台東警方由中興派出所所長鄭其明、警員高士翔巡邏即時尋獲。

▲家屬從屏東新園鄉連夜趕至東分局將簡男帶回家。

警方在與簡男交談過程中發現其情緒不甚穩定且精神狀況不佳，並告知員警不需幫忙，自己想獨自開車到成功三仙台看海。為免意外發生，隨即帶返所安撫情，家屬獲知父親人在台東已由警察照顧中，連夜由屏東縣新園鄉趕至台東中興派出所分見到簡男後喜極而泣，對於警方認真積極的精神深表感謝。

台東警察分局呼籲民眾珍惜生命，轉念讓生命無限寬廣，懂得求助才是最好的路，家屬應適時主動關懷，如果家人有輕生之意圖，請給自己及家人機會，撥打1995生命線或0800778995衛生署24小時安全專線諮詢。