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王正坤長榮大學開課指導博士生　傳授如何建構以顧客為本的品牌權益與定位

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▲藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師，受聘在長榮大學經營管理博士班，開設品牌管理專題研討課程，指導博士生如何進行品牌管理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師，受聘在長榮大學經營管理博士班，開設品牌管理專題研討課程，指導博士生如何進行品牌管理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

長榮大學經營管理博士班，聘請藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師，開設品牌管理專題研討課程，指導博士生如何進行品牌管理，上課方式傾向自由學風，人數較少，學生來自不同領域，可以互相學習不同領域的品牌建立方式。

身為管理學博士的王正坤醫師表示，建立品牌是一個長期與耐心的巨大工程，需要面面俱到，才能建立一個深植人心的品牌形象。一旦成為領導品牌就會成功佔據該產業的大部分市場佔有率，因此建立強勢品牌是每個企業家的夢想。

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王正坤說，建立品牌與行銷行為稍微有點不同，建立品牌是一個比較高階的策略層次，指引企業的長期方向，行銷行為則包含每次行銷活動戰術的短期活動。市場上充滿很多中小企業，競爭激烈，企業要建構以顧客為本的品牌權益與定位，才能長期保有品牌的競爭優勢。

▲藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師，受聘在長榮大學經營管理博士班，開設品牌管理專題研討課程，指導博士生如何進行品牌管理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

正向的品牌權益是指消費者對於品牌行銷活動可以產生正向反應，對於品牌產生快樂的感覺與美好的記憶，消費者會信任這個品牌，提高顧客忠誠度。對於品牌定位，必須先建立參考框架，了解誰是目標消費者，誰是競爭對手，該品牌與競爭對手有何相同之處，有何相異之處，該品牌有何種能力可以贏過競爭者。

很多品牌經過數十年的努力終於成為領導品牌，但是能夠繼續維持領導品牌漸漸變得不容易，其中以耐久品、服飾業與時尚產品的品類衰退最為明顯，因為這些都已經是成熟產品，競爭激烈。經濟衰退時，領導品牌可以使用正向的品牌權益挺住災難。但是經濟好轉時，領導品牌不見得能夠抵擋競爭者的追趕。

關於品牌建構的方法，王正舉例說明指出，例如Dr.藝群保養品打敗歐美品牌，獲得寶雅POYA美妝通路手冊巨幅封面廣告，在寶雅100多家門市銷售長紅，而寶雅目前是市值400多億元的股票公開發行公司。這是耗費20多年的精細品牌管理，深刻記憶在消費者腦中。這一切都依照管理學學術論文來執行，透過論文調查消費者內心的感受，計算強度，運用迴歸分析（Regression Analysis）或結構方程模式（Structural equation modeling, SEM），找出正向或負向連結，藉此打造一個台灣知名保養品品牌。

▲藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師，受聘在長榮大學經營管理博士班，開設品牌管理專題研討課程，指導博士生如何進行品牌管理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王正坤醫師也以藝群醫學美容集團品牌為例，經過20多年持續不斷的品牌建立活動，發展出現今的集團規模，旗下有6家藝群診所與1家Dr.藝群保養品公司，成立「藝群學院」，每週舉辦醫師讀書會議，進行持續性的醫學教育訓練，建立學術氛圍與誠信企業文化。Dr.藝群保養品推出的品牌箴言「極致呵護、平價奢華」，也符合清楚傳達、簡單好記、鼓舞人心的特色，明確告訴顧客能夠獲得品質，同時也可以對於企業員工進行內部行銷，讓員工提供與企業政策方向一致的服務。學術研究顯示，能夠成為長期的市場領導者，是因為專注於品牌經營，企業領導者有「願景」與「意願」，激勵人心，發展不屈不撓的意志來實踐品牌管理，在逆境中堅持，持續不斷的改革。

王正坤醫師分享其人生經歷指出，他大學畢業，父親負債１億元，房子被法院查封拍賣的故事，王正坤開設皮膚科診所，藉著醫術與品牌建立，直到還清父親的１億元負債，然後擔任台南市醫師公會理事長與中華民國醫用雷射光電學會理事長，現任台灣美容醫療促進學會理事長與行政院政務顧問，他以自己來激勵博士生們，正向看待人生，也告訴博士生，努力經營自己的正向人生，個人也可以是一個品牌。

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