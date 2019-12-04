外媒質疑iPhone 11 Pro 蒐集用戶位置數據　蘋果回應看不出有任何安全疑慮

▲iPhone 11 pro 爆出位置隱私問題。（圖／美聯社）

記者謝仁傑／綜合報導

根據KrebsOnSecurity報導，Apple的新款iPhone 11 Pro手機，儘管在應用程式和系統服務設置為「從不」請求位置訊息，但卻還是會尋找用戶位置訊息。蘋果公司說，這是因為手機設計的關係，但這種回應似乎與蘋果的隱私政策相互矛盾。

iPhone「定位服務」的隱私權政策顯示：「如果啟用了定位服務，則您的iPhone會以匿名和加密方式定期發送附近Wi-Fi熱點和行動通信基地台的地理位置，以用於擴充Wi-Fi熱點和手機信號位置的數據庫。」

該系統政策說明，用戶可以透過滑動一次禁用所有位置服務（設置 > 隱私 > 位置服務，然後將「位置服務」切換為「關閉」）。執行此操作後，除非重新啟用了定位服務，否則定位服務指示（電池圖標左側的箭頭）將不再顯示。

然而根據報導，iPhone 11 Pro（可能還有其他iPhone 11型號）上的某些系統服務，卻會要求位置數據，並且用戶必須完全關閉位置服務，才能將它關閉禁用，因為即使單獨禁用了使用位置的系統服務，箭頭圖標仍會定期出現。

調查記者Brian Krebs發現，若不關閉位置服務，用戶將無法禁用iPhone 11 Pro以及某些其他iPhone 11機型的某些系統服務，「我發現iPhone 11 Pro或iOS 13.x兩者可能都存在隱私漏洞。」

蘋果並沒有立即對此做出回應。蘋果工程師在對KrebsOnSecurity的回覆中寫道：「我們看不到任何實際上的安全隱私問題。啟用位置服務後，狀態服務圖標將出現在狀態欄中，這是預期的行為，該圖標將出現在對於設置中未進行切換的系統服務。」

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▲調查記者Brian Krebs發現，iPhone 11 Pro或iOS 13.x可能都存在隱私漏洞。（影／取自Youtube／KrebsOnSecurity）