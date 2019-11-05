準備衝金門、澎湖！華信航空「雙11」每小時送優惠碼　單程折999元

▲華信航空雙11優惠，飛澎湖單程機票現折999元。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

華信航空搭上雙11「光棍節」購物熱潮，特別推出「雙11好事成雙華信機票折扣再加碼」活動。今年11月11日上午11時至晚上11時，期間每小時的11分，華信官網將顯示長達11分鐘的優惠折扣碼，旅客可記下並憑此折扣碼在華信APP購票。凡購買金門、澎湖、台東、花蓮的國內線機票，每一單程機票可折扣新台幣999元的票價。

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▲雙11當天，華信官網每1小時會出現折扣碼，透過APP購買國內線機票，可折抵999元。（圖／華信航空提供）

11月11日當天，華信官網從上午11點到晚上11點鐘，只要分針指到11，首頁橫幅圖片將會出現折扣碼，每次顯示11分鐘。旅客取得折扣碼後，可於2019年11月12-14日三天內，透過華信航空APP購買國內線全額機票，輸入折扣碼立即折抵999元。

華信表示，折扣碼每次僅限折抵一張單程機票，如旅客有往返行程，建議來回程機票分開訂位購票，優惠機票限當日當班次有效。

▲金門建功嶼，號稱是金門版的摩西分海。（圖／華信航空提供）

另外，華信再加碼推「金食尚金門一日遊1,999元」、「金澎派澎湖一日遊1,999元」，搭乘華信航空早去晚回班機到金門、或澎湖一日遊，含團體行程、專人專車導覽每位只要新台幣1,999元。

▲澎湖推出蒙面女郎變裝秀DIY體驗。（圖／華信航空提供）

金門一日遊行程有古崗樓、梁山觀止步道、莒光樓、建功嶼、雄獅堡、貢糖/麵線/一條根觀光工廠等；澎湖一日遊行程則有跨海大橋、二崁古厝聚落、大菓葉柱狀玄武岩、通樑古榕、赤崁漁鄉、中屯風車、媽宮特產等。

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