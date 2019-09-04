華信航空開航日本鳥取「柯南機場」　朝聖柯南博物館、鬼太郎大街

▲《名偵探柯南》作者青山剛昌先生的故鄉日本鳥取縣，境內機場也因此叫做鳥取砂丘柯南機場。（圖／翻攝自鳥取空港粉絲專頁）

記者賴文萱／台北報導

華信航空4日開航台中直飛日本鳥取航線，首航班機上午以104人座的E190飛機飛航，滿載旅客順利完成首航。鳥取縣是《名偵探柯南》作者青山剛昌先生的故鄉，2015年時境內的機場更因此改名為鳥取砂丘柯南機場，處處充滿柯南動漫特色，吸引不少柯南粉特地造訪朝聖。

請繼續往下閱讀...

▲華信航空台中-鳥取開航，鳥取縣野川副知事、藤繩議長等親臨機場迎接首航班機的旅客。（圖／華信航空提供）

▲鳥取縣北榮町－名偵探柯南故鄉館。（圖／記者黃士原攝）

華信航空是唯一由台中直飛日本鳥取的航空公司，每周三、六共飛航2班，提供最快速便利的空中交通。鳥取縣被譽為漫畫王國，除了是《名偵探柯南》作者青山剛昌先生的故鄉，《鬼太郎》作者水木茂也出生於此，來到這裡除能朝聖「名偵探柯南故鄉館」、「柯南大道」外，也能欣賞鬼太郎大街活靈活現的妖怪青銅像。

▲日本鳥取砂丘柯南機場。（圖／翻攝自鳥取空港粉絲專頁）

其他熱門景點還有面對日本海歷經10萬年風吹雨打才形成的鳥取砂丘、整個車站都是粉紅色戀人必訪的戀山形車站、完好保存著江戶時期繁榮街景的倉敷美觀地區、神社內各式各樣療癒感十足兔子石像的白兔神社等。

▲日本鳥取縣熱門景點－鳥取砂丘。（圖／華信航空提供）

▲江戶時期繁榮街景的倉敷美觀地區。（圖／華信航空提供）

▲日本鳥取戀山形車站。（圖／華信航空提供）

為慶祝台中-鳥取開航，華信航空特別與雄獅旅行社、山富旅遊合作，推出4天3夜行程新台幣21,900元起、5天4夜新台幣24,888元起的超值開航優惠價，含交通、住宿及行程。