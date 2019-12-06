傻尪小劇場！整個孕期狂擔心「保大or保小」狀況　暖交代一句...孕妻哭爆

▲先生擔心因為工作的關係無法陪太太生產。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

老公會這麼擔心都是因為愛呀！一名女網友透露，先生從她懷孕以來，就一直擔心會不會發生「保大或保小」的窘境，令她哭笑不得，「你是在詛咒我嗎？」不過對方隨後也暖交代一句話，讓她瞬間鼻酸哭爆，網友們也都認為她真的嫁對人了，「好幸福」、「會順利的」。

一名孕媽在臉書「戀愛公社」分享先生逗趣又暖的舉動，她表示這次去做產檢時，醫生表示，雖然寶寶還沒足月，但也是能讓他自然出來。但在回家的路上，原PO先生卻表示，因為工作要到12月底才告一段落，很擔心萬一寶寶先出來，他恐怕就沒辦法在太太身邊陪產了。

請繼續往下閱讀...

兩人回到家後，先生再度真情告白，擔心生小孩會有很多風險，「我真的很怕失去妳」，同時他也交代，如果他無法在身邊陪產，又真的不幸遇到突發狀況的話，「妳一定要記得妳是最重要的！請妳一定要把自己帶回來跟我團圓好嗎？我真的不能面對失去妳！」

▲原PO嫁對人了~（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO聽完笑說，傻尪整個孕期似乎都在擔心會發生這種「保大還是保小」的問題，好像在詛咒她一樣，但是聽完這番告白還是覺得暖到不行，「#請一定要把自己帶回來跟我團圓，這句話真的讓我哭爆了......。」

暖心對話曝光，網友們紛紛投以羨慕眼光、獻上祝福表示，「拔拔小劇場很多捏」、「祝順產~」、「我先生也是這樣說」、「很棒的老公」、「想到之前生我兒子，剖腹產，老公在產房門外大哭，一直怕我出事，我老媽看不下去帶著我乾媽一起把他架出去」、「叫他不用擔心啦！一定會平安順利的」。

不過也有媽媽嘆氣表示，自己生完2個孩子，都沒機會聽到老公這種深情告白，「生第一個產程64H，只一直聽到『趕快生我要去出差』，生第二個差點喪命也沒聽過這種話。」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！



►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

