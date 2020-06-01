大太陽下騎車！貼心男幫遮陰「機車上架傘」超幸福　他萌笑：可以嫁了

▲騎士架小傘給手機遮陽，畫面意外超可愛。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

夏天的缺點除了濕悶熱，曝曬在大太陽底下也讓人很崩潰，因此許多民眾出門都不忘帶把傘遮陽。一名男網友在臉書《爆廢公社》貼出照片，只見有人在機車上架著一把傘，不過遮陽對象不是騎士自己。仔細一看照片，超貼心的舉動讓原PO直笑「可以嫁了」，畫面也讓其他網友大呼超級萌。

這位男網友貼出照片，文中笑說「全世界最幸福的手機，可以嫁了」，只見原PO坐在車裡，車子旁邊正停著一台機車，騎士戴著藍色的安全帽，臉上戴著口罩，雖然穿著短袖，但似乎內搭長袖衣服或是袖套，保護被曝曬的手臂，可以說是全副武裝防曬。

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▲如此貼心的男人，讓原PO笑說「可以嫁了」。（圖／翻攝自爆廢公社）

而停在一旁的騎士相當專注地看著手機，不過並不是把手機拿在手上，而是架在龍頭上，但如果直接這樣放著，等於讓手機曬太陽，可能會有過熱的問題。沒想到騎士就另外架了一把迷你傘為手機遮陽，超可愛的畫面讓網友忍不住笑讚，「應該是已經嫁了，還一起上工呢！」

就有人留言表示，天氣漸漸變熱，看到很多外送員也這樣做，除了遮陽之外，也比較看得清螢幕，還能擋午後雷陣雨，「現在很多外送員的手機都會這樣，很可愛，又可以稍微防水，主要是避免下雨天導航的時候，螢幕被水濺到看不清楚」、「怕過熱吧！手機過熱有時會怪怪的，尤其導行時」、「陽光照射手機亮度會變很低，幾乎看不到，當然要拿傘遮。」