機車雙載！勇伯玩命「背對背拉推車」　網搖頭：想檢舉也無法

▲反坐很危險啊！（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

道路上不可預測的突發狀況不斷發生，用路人必須時時謹慎行事，保護自己也保護他人。一名網友目擊路上騎士和乘客「背對背」行車，舉止看起來相當危險。不過正因為車牌被推車擋住了，網友嘆想要檢舉也檢舉不了。

一名網友2日在臉書「爆廢公社」中貼出一張照片，他表示今早開車出門上班時，發現前方有2人共乘機車，特別的是，後方被載的背心阿伯竟然背對騎士，手上還拉著一台小推車，相當克難。

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原PO說，他見狀後忍不住笑了，還正好和背心伯對上眼，對方則是露出尷尬又不失禮貌的微笑。

照片一出，網友反應兩極，有人表示「有人抓著總比綁在車子後面亂甩來得好」、「做工的人辛苦」、「我們背對背擁抱」、「老漢拉車」、「有看過拉鹽酥雞攤子的」、「反坐不會暈嗎」。

但另一票人認為這樣已經影響道路安全，阿伯很有可能因為一個煞車、重心不穩而摔倒受傷，「緊急剎車他應該就掉進去了」、「有一些人就是便宜行事，造成別人的危險」、「危險駕駛」、「想檢舉也看不到車牌」。

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