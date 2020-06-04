情侶溪中「蛙式運動」！水聲蓋過呱呱聲...網全看傻：沒看過這麼大隻

▲情侶在河中「蛙式繁殖」。（圖／翻攝自爆廢公社、pixabay）

圖文／CTWANT

現代人性觀念開放，舉凡約砲、多人運動好像也不稀奇，但建議如果要「運動」，還是待在房間內比較好，畢竟野戰有礙觀瞻還違法。一名網友就分享影片，一對情侶在橋下溪中「蛙式交纏」，流水聲蓋過激情的聲音，2人相當忘我，讓他超傻眼。

從照片中可以看到，情侶全身赤裸，泡在水裡面，清涼又消暑；不過把鏡頭拉近一看，居然看見上面的男生正在努力奮戰，整個模樣就好像青蛙繁殖時的模樣。對此，原PO在《爆廢公社》忍不住表示，「蛙式、是蛙式啊，有沒有看過這麼大隻的青蛙。」

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貼文一出，引起許多人留言「真的好像青蛙」、「人家是在救溺水女子，只是水流湍急，又卡住縫裡導致拔不出來」、「好髒，都不怕有細菌嗎」、「這回家應該會發現水蛭」、「在人工呼吸，蛙式版CPR」、「看很久，想說大青蛙翻肚」。

由於最近野戰事件頻傳，大家都想知道這對情侶的身分。然而，有眼尖網友揪出，從背景來看，地點不在台灣，且印象中早於4月就有類似影片在推特上，以不同語言流傳。

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