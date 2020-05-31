剛送完小孩！早餐店老闆「眼神瘋狂打量」　擔心問一句...媽當場笑噴

▲原PO習慣把孩子放在背巾裡背在身上。（示意圖／取自pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

老闆發言雖然有點搞笑，不過都是出於好意啦！一名媽媽日前剛送小孩去保母家，身上的背巾尚未卸下就去買早餐，孰料這模樣卻頻頻吸引早餐店老闆的注目。爆笑真相曝光後，網友們都稱讚老闆「有趣又善良」。

「我笑到一個不行！」一名媽媽在臉書「爆廢公社」中發文，她表示日前送小孩去保母家後，身上用來背寶寶的背巾都還沒拿下來，就直接前往早餐店買早餐。

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怎料，原PO從點餐到等待期間，都可以感受到早餐店老闆的目光不斷向她射來，時不時就盯著她看。直到她付了錢、拿了餐點準備離開後，老闆終於忍不住開口問了一句「那個......你的小孩呢？」

原PO雖覺得奇怪，但也如實回答是送去給保母了。這時老闆才鬆一口氣表示，「我以為......呃，我一直看你的背巾，想說這個媽媽是不是小孩掉了都沒發現。」一席話雖出於好意，卻讓原PO笑到不行。

文章上線後，網友們笑翻之餘，也大讚老闆真的是個善良的人，「不要嚇老闆啦」、「這內心好掙扎啊」、「老闆很有趣，也很關心客人」、「有聽過導遊說，人都到機場了，飯店打電話說，寶寶忘了帶走」、「背巾背在身上很方便，都不用手拿」、「老闆內心已經演了幾百種劇情了」。

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