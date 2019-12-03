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入住男友家「不用做家事」...被弟媳們排擠　女主管傻眼：年紀小還不尊重

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洗碗槽,水槽,廚房,碗盤。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲男友媽主動表明，她不需要洗碗。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女主管交往小9歲男友，彼此也有結婚打算，於是她住進對方家，而未來公婆對她相當好，甚至叫她不用洗碗、做家事；雖然爽過「茶來伸手飯來張口」的日子，卻換來弟媳們的敵意，這讓她難以接受，也覺得莫名委屈。

女網友在爆怨公社娓娓道來，她是男友的上司，兩人每天都一起上下班，感情如膠似漆，在見過家長之後，她有了結婚的念頭，所以直接搬進對方家。

請繼續往下閱讀...

她提到，「每天吃男友家裡煮的，大多都是男友媽或者他弟媳們煮飯，他的家人都對我很好，男友媽媽總是叫我別客氣要多吃點，飯後還準備水果給我，同時叫我不用洗碗，也不需要收拾跟做其他事情，是真的把我當作家人一樣對待，真心對我很好。」

照著未來婆婆說的，女網友吃完水果，就會跟男友回房間，偶爾在客廳看電視；但最近她能明顯感受到，弟媳們對自己有敵意，「是看男友媽媽對我太好嗎？一個看我的表情就是很討厭又帶點冷笑，也都不跟我說話；另一個是完全不理我。」

▲▼圍爐,除夕,吃喝,晚餐,蔬菜。（圖／翻攝自pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

對此，原po覺得很無辜，直言「是男友媽媽說我是客人，叫我不需要幫忙；也是他爸媽說我可以去他家，叫我安心住下；至於洗碗的問題，我男友會幫忙洗阿，他叫我不用動手去休息就好。」

女網友接著抱怨，「這是我男友爸媽家又不是他們家，男友爸媽都沒說話了，何況她們倆年紀小，還這樣不尊重我，結婚的話我輩分也比她們倆高好嗎？」

然而，這篇討拍文並沒有得到安慰，網友們紛紛反過來吐槽，「妳40歲了，怎麼感覺一點都不會做人」、「角色對換時妳感覺如何呢」、「你太過自肥了！以為自己地位多高，別人服侍都是應該的，既然是客人，基本的禮貌也沒有，總是仗著長輩的愛去誇大自己」、「看到那麼多人罵妳我就放心了」、「妳只是年紀比她們大，輩分是一樣的好不好」。

面對此起彼落的嘲諷聲浪，原po最後無奈透露，「我跟我男友都在大公司上班，我是他主管，論學歷各方面都比他好，我家也比他家有錢。是他爸媽說我下班累，叫我不要做家事，並不是我不做好嗎？還有他弟媳整天在家都沒上班，男友媽媽要叫她們怎麼做事，不甘我的事，又不是我叫她們煮的。

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