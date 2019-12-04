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老媽煲湯有強哥！客家妹神催眠「撈出來繼續喝」　網一看震驚：愛戰勝恐懼

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▲老媽煲湯有強哥！勇妹神催眠「撈出來繼續喝」　網一看震驚：愛戰勝恐懼。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲原po已經將蟑螂撈出。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／周亭瑋報導

寒冷冬天來碗熱湯，不僅禦寒補身，也撫慰人心。一名女網友昨晚喝著老媽的愛心煲湯，怎料裡頭竟出現蟑螂，冷靜的她迅速將屍體撈出，而接下來的發展讓人跌破眼鏡，她竟努力催眠自己，最後將整碗湯喝光光。

女網友在爆怨公社表示，「沒有什麼比快喝完湯，卻發現湯裡有蟑螂還要來得更傷心，將嘎抓撈出來的我繼續把湯喝完，為了媽媽的愛心勇者無懼，媽媽看到了沒有？明天要記得幫我加隻雞腿......。」

請繼續往下閱讀...

這個驚人舉動勾起許多網友的好奇心，而原po解釋道，「因為我把牠想成一隻蟋蟀，把蟋蟀丟掉就沒事兒了，就跟菜蟲一樣。」同時，她還透露，自己的確是客家人，「還好不是看到半隻」。

▲▼薑母鴨,火鍋,補湯,中藥,進補。（圖／記者周宸亘攝）

▲很多人喜歡吃薑母鴨進補。示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

對此，網友們紛紛回應，「愛心大過噁心...這個我不行」、「中獎了」、「愛真的需要勇氣」、「那不是蟑螂...是油蔥酥」、「這樣純樸又節儉個性真的很難找了」。

另外，不少有類似經驗的人也直呼，「曾經買鍋燒意麵，吃到快完了我才看到蟑螂，一整個內心崩潰」、「我也是拿掉照吃」、「哇靠…我以為只有我幹過這樣的事」、「我也曾經這樣，讚」。

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