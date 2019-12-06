奪2金才知父過世！印尼武術小將忍淚趕回鄉　獎牌放棺木伴父長眠

▲馬維洛奪下2金獻給亡父。（圖／翻攝自Facebook／2019 SEA Games）



記者張方瑀／綜合報導

現年21歲的印尼武術小將馬維洛（Marvelo Edgar Xavier），在本屆的「東南亞運動會」（SEA Games）一舉奪下棍術及刀術兩面金牌！但這兩面金牌對他來說卻別有意義，因為馬維洛的父親，在他比賽期間不幸過世。比賽結束後馬維洛立刻飛奔回鄉，將金牌放入父親的棺木中，並表示，「現在爸爸終於戴上我的金牌了。」

據東運會官方粉專表示，馬維洛是在比賽結束、拿到金牌之後才知道父親去世的消息，「在獲勝後，他團隊的所有人都流下了眼淚，而不僅僅是喜悅的淚水，還充滿了悲傷。他說，這兩面金牌是獻給他的父親與國家的。」馬維洛完賽後，立刻從菲律賓趕回家，並在Instagram上放上全家的照片，並寫道，「終於見到爸爸，現在爸爸終於戴上我的金牌了。」

每兩年舉辦一次的「東南亞運動會」於11月30日開幕，並在12月11日閉幕，參賽國包含汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國、東帝汶與越南。先前受到北冕颱風影響，風浪板賽程取消，鐵人三項項目也提前進行。截至目前，主辦國菲律賓以68金51銀41銅領先，接續為越南36金與印尼34金。