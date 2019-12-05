大馬首份國防白皮書出爐　南海「北康暗沙」主權、國防預算成重點

▲馬來西亞提出國防白皮書來防禦南海安全。圖為馬來西亞船隻和別國船隻在南海發生碰撞事件。（圖／美聯社）



實習記者周依儒／綜合報導

馬來西亞國防部長莫哈默（Mohamad Sabu）於12月初向議會提呈了《國防白皮書》草案，這是馬來西亞建國以來的第一份的國防白皮書。白皮書中除了有馬來西亞2021年到2030年的國防發展方向外，最重要的內容就是南海和各島嶼的軍事防衛，以及國防預算不足導致國內軍武裝備無法翻新。

根據Defense News報導，這份草案是在馬來西亞現有的國防政策上擬定的，強調集中面對恐怖主義、海上安全、網路問題、跨國犯罪和一些不同於傳統的安全問題。

▲馬來西亞國防部長Mohamad Sabu。（圖／美聯社）



莫哈默表示，中美關係的在軍事、經濟和科技上持續緊張的關係，將會對馬來西亞的戰略選擇造成影響。且外國力量不斷進入南海和各島嶼更是一大重點，像是位於南沙群島最南端的北康暗沙珊瑚礁島（Luconia Shoals）目前由馬來西亞管理，但中國大陸和中華民國卻同時都聲稱擁有主權，中國大陸甚至在2015年開始還會定期派出海監船到此巡邏。

美國海軍飛彈驅逐艦「邁爾號」（USS Wayne E. Meyer）曾在今年9月中秋節時出現在南海，並在中國聲稱擁有主權的南沙群島附近徘徊，讓中方氣得要命。不過美軍卻宣稱，中國在南海爭議中過度主張領海、經濟領域等等行為，已經超過國際法賦予的權利。

這份白皮書公佈後也引來許多反對派的官員指說，馬來西亞現在的軍事採購計畫都是上一任政府列的。對此，莫哈默回應表示，他們將會列出一份單獨的優先採購事項。隨後財政部長林冠英（Lim Guan Eng）澄清，「國防預算的增加與否，取決於馬來西亞的經濟表現。」

這份國防白皮書目前僅是草案，只有在馬來西亞的國會中公佈，不過，將會在這週進行修改並發佈摘要，且於明年初發行最終確定的版本。