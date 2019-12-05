　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

大馬首份國防白皮書出爐　南海「北康暗沙」主權、國防預算成重點

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲馬來西亞提出國防白皮書來防禦南海安全。圖為馬來西亞船隻和別國船隻在南海發生碰撞事件。（圖／美聯社）

▲馬來西亞提出國防白皮書來防禦南海安全。圖為馬來西亞船隻和別國船隻在南海發生碰撞事件。（圖／美聯社）

實習記者周依儒／綜合報導

馬來西亞國防部長莫哈默（Mohamad Sabu）於12月初向議會提呈了《國防白皮書》草案，這是馬來西亞建國以來的第一份的國防白皮書。白皮書中除了有馬來西亞2021年到2030年的國防發展方向外，最重要的內容就是南海和各島嶼的軍事防衛，以及國防預算不足導致國內軍武裝備無法翻新。

根據Defense News報導，這份草案是在馬來西亞現有的國防政策上擬定的，強調集中面對恐怖主義、海上安全、網路問題、跨國犯罪和一些不同於傳統的安全問題。

▲馬來西亞國防部長。（圖／美聯社）

▲馬來西亞國防部長Mohamad Sabu。（圖／美聯社）

莫哈默表示，中美關係的在軍事、經濟和科技上持續緊張的關係，將會對馬來西亞的戰略選擇造成影響。且外國力量不斷進入南海和各島嶼更是一大重點，像是位於南沙群島最南端的北康暗沙珊瑚礁島（Luconia Shoals）目前由馬來西亞管理，但中國大陸和中華民國卻同時都聲稱擁有主權，中國大陸甚至在2015年開始還會定期派出海監船到此巡邏。

美國海軍飛彈驅逐艦「邁爾號」（USS Wayne E. Meyer）曾在今年9月中秋節時出現在南海，並在中國聲稱擁有主權的南沙群島附近徘徊，讓中方氣得要命。不過美軍卻宣稱，中國在南海爭議中過度主張領海、經濟領域等等行為，已經超過國際法賦予的權利。

這份白皮書公佈後也引來許多反對派的官員指說，馬來西亞現在的軍事採購計畫都是上一任政府列的。對此，莫哈默回應表示，他們將會列出一份單獨的優先採購事項。隨後財政部長林冠英（Lim Guan Eng）澄清，「國防預算的增加與否，取決於馬來西亞的經濟表現。」

這份國防白皮書目前僅是草案，只有在馬來西亞的國會中公佈，不過，將會在這週進行修改並發佈摘要，且於明年初發行最終確定的版本。

ET快訊
浙江衛視還原現場！首公開「搶救高以翔過程」：倒地1分46秒馬
快訊／《追我吧》確定永久停播
快訊／桃園高階警官「保安隊大隊長」陳屍龍潭家中
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

「彭博50」2019代表人物出爐！台南出生的AMD總裁蘇姿豐上榜　唐鳳明年有望入榜

日「兔島」遊客狂餵！兔仔數量十年增2倍　為爭地盤打架受傷

媽拿「塑膠袋套3歲兒子頭上」縱火燒家！　自捆雙腳打911求救

烏克蘭新納粹分子現身香港街頭　理工大學警戒線前拍照：為自由而戰！

大馬首份國防白皮書出爐　南海「北康暗沙」主權、國防預算成重點

越南首艘國造「潛艦救援艦」下水　替6艘「基洛級潛艦」買保險！

北京暫停美軍艦赴港休整！前川普官員：那停靠在高雄就解決了

帥哥隨扈貼身守護韓國瑜　「特勤吳彥祖」帥到PTT網友暴動：明星等級

美海軍購9艘升級核潛艦「6768億史上最貴」　因應太平洋戰略威脅：更新更大

無視阿兵哥休假？日本副相登潛艦出航　麻生解釋：了解環境很重要

艾力克斯、李詠嫻難過到說不出話　哽咽「We Love Godfrey」

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

捨不得！送2歲兒去幼稚園報到　感性爸難過抹淚...網：鐵漢柔情

青峰x徐佳瑩飆《當愛已成往事》吵架版　網友笑翻：吵架還那麼好聽

高以翔好友都來了！　 柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

開箱全台第一座「暗空公園」　不只看羊群！夜晚拍星星超夢幻

殺彎失敗！重機騎士跨雙黃線 遭對向貨車輾過...送醫搶救身亡

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

男生別暴動！她試穿「10款真理衣」 透視感上衣掀網暴動：哇凍未條啦

三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

大馬首份國防白皮書出爐　南海「北康暗沙」主權、國防預算成重點

越南首艘國造「潛艦救援艦」下水　替6艘「基洛級潛艦」買保險！

北京暫停美軍艦赴港休整！前川普官員：那停靠在高雄就解決了

帥哥隨扈貼身守護韓國瑜　「特勤吳彥祖」帥到PTT網友暴動：明星等級

美海軍購9艘升級核潛艦「6768億史上最貴」　因應太平洋戰略威脅：更新更大

無視阿兵哥休假？日本副相登潛艦出航　麻生解釋：了解環境很重要

解放軍「最大無人機」雙尾蠍曝光！3000公里外殲滅敵人

大陸漁船越界！澎湖海巡超前部署破功？　海委會怒嗆：同仁的命不是命

驚屎人！這醫院設計「人體夾娃娃機」　闖6關懸空找「零屎」

利菁暖問「你現在心流血了嗎」　大飛爆出被綠隔天認：我現在沒有心了！

奪全國技藝金牌　羅東高工吳中仁與亡父分享：您兒子很棒

雨下不停！今明「全台濕冷」低溫14度　明晚有機會迎初雪

「小鮮肉→大叔」歐告坐姿超有戲　網笑：是婚前婚後啊

中美若達第一階段協議　陸商務部：應相應降低關稅

陳學聖稱蔡英文副教授聘書「不見了」　教育部打臉：3個關鍵字就查到了

「羅文嘉就是網軍始祖」　周錫瑋爆2005選縣長遭抹黑

痛批陳菊「亂花公家錢又騙氣爆災民」　謝寒冰無罪理由「可受公評」

周杰倫遭小巨蛋打槍爆氣怒譙　「要唱還需你同意嗎」阿信也按讚！

軍武熱門新聞

越南首艘國造潛艦救援艦下水

北京暫停美軍艦赴港！前川普官員：那停在高雄

韓國瑜隨扈好帥！根本特勤版吳彥祖

陸最大無人機曝！3000公里外殲敵

日本同意160億購買馬毛島　供美軍演習

美海軍購9艘升級核潛艦「6768億史上最貴」

澎海巡超前部署破功？海委會：同仁的命不是命

打破玻璃天花板成印度海軍首位女飛官

瑞典「鷹獅E」要價42億

大馬首份國防白皮書出爐！南海島嶼主權成重點

日本首位女性艦隊指揮官上任！

無視休假？日本副相麻生登潛艦出航

「星空-2」完成彈道大機動轉彎動作

米格-21超過44年！印空軍：車也沒開那麼舊

更多熱門

相關新聞

文化部下令徹查大馬紋身展「半裸場面」

文化部下令徹查大馬紋身展「半裸場面」

2019年馬來西亞紋身展傳出有模特兒半裸的照片，馬來西亞旅遊文化部（MOTAC）部長拿督莫哈末丁哥達比（Datuk Mohamad Din Ketapi）表示，已下令隸屬文化部的馬來西亞會議展覽局（MyCEB）徹查此事，等到完整調查報告出爐之後，若證實主辦單位牴觸條例，會毫不猶豫的採取法律行動。

72歲前環球小姐當嬤　驚豔近照曝光

72歲前環球小姐當嬤　驚豔近照曝光

薩摩亞62人死於麻疹　居民家中等疫苗接踵

薩摩亞62人死於麻疹　居民家中等疫苗接踵

越南首艘國造潛艦救援艦下水

越南首艘國造潛艦救援艦下水

泰經濟慘到這地步！連棺材都被偷

泰經濟慘到這地步！連棺材都被偷

關鍵字：

東南亞要聞馬來西亞白皮書國防白皮書南海北康暗沙

讀者迴響

發燒話題

泰國簽證 反送中 高以翔 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高中生見孕婦主動讓座　被拒遭同學嘲笑

外送店家爆出走潮　熊貓回應了

超合身旗袍！買家秀前凸後翹照　全網笑暈

更猛冷氣團台南以北12°C　最冷時間出爐

澳洲果園8台女　遭雇主逼提供愉悅

狗偷跑出去玩！脖子多了欠款字條

騎GoShare！她一看前輪「醜惡私心」

堆高機翻覆壓死爸　7歲稚兒全目睹

高以翔好友都來了！　柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

高以翔「長腿塞不進箱子」摯友崩潰！

歐陽妮妮「開臀趴地」全被PO上網

經痛打止痛針！她48hrs「突不對勁」醫一看心涼

香蕉動正顎手術後「99％撞臉黑人」！

茵芙嫁豪門2年爆被離婚！富二代老公受夠沒錢分了

踏進彰化小廟人生最後悔　她拖走丈夫：快去大廟車滿了

更多

最夯影音

更多
艾力克斯、李詠嫻難過到說不出話　哽咽「We Love Godfrey」

艾力克斯、李詠嫻難過到說不出話　哽咽「We Love Godfrey」
吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

捨不得！送2歲兒去幼稚園報到　感性爸難過抹淚...網：鐵漢柔情

捨不得！送2歲兒去幼稚園報到　感性爸難過抹淚...網：鐵漢柔情

青峰x徐佳瑩飆《當愛已成往事》吵架版　網友笑翻：吵架還那麼好聽

青峰x徐佳瑩飆《當愛已成往事》吵架版　網友笑翻：吵架還那麼好聽

高以翔好友都來了！　 柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

高以翔好友都來了！　 柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面