混濁海浪狂打！渡輪乘客尖叫爆哭　場景如災難片

▲大浪不斷拍打船艙。（圖／翻攝自Facebook／Hello Dikpik）



記者張方瑀／綜合報導

一艘從馬來西亞登嘉樓州（Terengganu）準備返回熱浪島（Redang Island）的渡輪，在航行途中遭遇大浪，整艘船劇烈搖晃，彷彿快要解體。從曝光的影片可以看到，混濁的海水不斷打在船艙的窗戶上，艙內的乘客也嚇得大聲尖叫，情況險象環生，彷彿災難電影。

從影片中可以看到，海水已經被翻滾成土色，捲起的大浪也不斷用力地拍打在船艙的窗戶上，整艘船快速地在海上行駛，也加大了船身搖晃的力道，乘客只能緊抓著窗邊和扶手，想辦法保持穩定。不過每當有大浪打來時，婦女和孩童就會嚇得發出慘叫，還傳來陣陣的哭泣聲，整艘船彷彿就要被打碎。

據馬來西亞《東方日報》指出，這段由乘客拍下的影片在臉書上廣傳。原來渡輪內的乘客皆是來自熱浪島的居民，他們只能依靠渡輪行駛超過1小時往返登嘉樓州本島。不過在每年接近年底時，東北季風增強，其實並不適合出海，但這些居民還是必須冒險，因為只有在本島才能買足生活用品。

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