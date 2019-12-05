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幫兒追回前女友　婦人找友扮同志破壞無緣媳婦的新感情

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▲結婚（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲婦人為了看兒子完成終身大事，竟找人扮男同志想破壞無緣媳婦的新感情。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者劉昌松／台北報導

王姓男子和女友分手後，離台赴美定居，女友後來與張姓男子交往，王母眼見原本期待的好事突然破滅，想幫兒子挽回感情，竟然找男性友人假扮同志，謊稱曾與張男交往，且得過性病，結果王母無緣的媳婦不堪其擾報警，才查出竟是王母幕後策畫這一切，台北地檢署調查後，依恐嚇等罪嫌起訴王母和幫忙打電話的男性友人。

王母得知兒子與女友分手後，一心想要兒子和前女友復合，但因為前女友已經和張姓男子交往，王母從2017年11月起，以「A君」、「小劉」的名義，寄信給兒子的前女友，佯稱自己是曾和張男交往的男同志，指控張男曾得過性病，為了營造假象，王母還請朋友把其中一封信帶到香港，再寄回台灣。

前女友除了共收到8封匿名信件外，還曾接到男子打來的電話，威脅盡快和張男分手，否則「妳小心一點！」前女友和張姓男友不堪其擾，報警懷疑是王男失戀報復，檢警先是從通聯紀錄查出打電話的宋姓男子，再追下去赫然發現，幕後指使者竟是王母，檢察官起訴王母和宋男涉嫌恐嚇罪，王男則以罪嫌不足等理由獲處分不起訴。

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