9歲童沒寫作業！安親班老師氣炸　朝頭猛K+拖行...見他送醫扯辯：癲癇發作

▲盧女因學生沒寫作業，竟暴怒狂毆學生，事後叫來救護車，竟還扯辯對方是因癲癇發作。（示意圖／取自免費圖庫pixbay）

記者陳韻如／高雄報導

盧姓女子在安親班擔任老師，她因不滿9歲的王姓男童沒寫作業，還摔書包在桌上，竟情緒失控爆打王童，導致他全身多處受傷。安親班事後叫來救護車將王童送醫，卻聲稱他是癲癇發作，但王童家屬到場後發現孩子其實是被打，氣得調閱監視氣提告。法院審理後，也依成年人故意對兒童犯傷害罪判盧女6個月徒刑，得易科罰金18萬元。

判決書指出，盧女2017年12月21日傍晚要求王童必須寫完作業才能下課，但因王童心繫當晚教會所舉辦的聖誕晚會，而不願配合盧女，回到座位上時還將書包大力摔至桌上，讓盧女氣得動手毆打他背部及右肩。

當下王童見狀嚇得閃躲，並反擊朝盧女吐口水，盧女隨後竟將他拖行到教室外走廊，造成王童背部、右前臂、手肘、臀部及左大腿挫傷」。安親班事後叫來救護車送王童就醫，卻向王童家屬聲稱他是癲癇發作。

然而，王童並無癲癇病史，其家屬到醫院探視後又發現他全身傷，眼鏡還不見，一問之下，才知道王童眼鏡是被安親班老師打飛，且還表示不願回去拿，想換安親班。

此外，事後也有安親班的其他家長告訴王童家屬，王童在安親班被老師毆打。其家屬調閱監視器後，也驚見孩子不但遭到虐打，甚至還被拖行到走廊，氣得立刻帶王童赴醫院驗傷並且對盧女提告。

盧女到案後，矢口否認犯行，且辯稱家長有授權讓她對孩子體罰。不過，王童家屬表示，盧女先前確實有在聯絡簿上寫下，「當天王童有打擾隔壁同學，打他手心三下請見諒」，才因此回覆，「不乖就要打」等語，但僅是同意打手心，並沒有同意她虐打孩子。

法院審理後發現，盧女事後還曾傳訊給王童家屬道歉，「「我也真的想對王童道歉，我不想他一直留著我最後對他的粗暴...真的對不起」等語，且監視器也清楚拍下盧女施暴過程，罪刑明確，因此將她依成年人故意對兒童犯傷害罪判刑6個月，得易科罰金18萬元。全案可上訴。

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