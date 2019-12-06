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外籍交換生搭計程車遺失相機　警察找尋…失主訝異

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▲屏東警分局歸來派出所況姓警員幫大陸來的交換大學生找回相機，讓她訝異又感動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警分局歸來派出所況姓警員幫大陸來的交換大學生找回相機，讓她訝異又感動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

大陸來的黎姓交換大學生，日前神情緊張求助屏東警分局員警，指前一晚上從東港搭乘計程車返回屏東市，發現隨身攜帶的數位相機遺失，警方仔細詢問其下車時間及地點，調監視系統連絡上計程車司機，替他找回相機，讓他訝異又感動。

屏東警分局歸來派出所況警員於日前上午9時許，接獲大陸來的黎姓交換學生神情緊張的至派出所報案，稱昨日晚間搭乘計程車從東港返回屏東市區時，隨身攜帶的數位相機遺失。

况員知悉後，詢問其下車的時間及地點，即刻調閱監視器，循線調閱車牌過濾，經過仔細抽絲剝繭的清查監視器畫面及查詢車主後，得知當日黎同學搭乘的計程車司機及取得聯絡電話後，隨即聯繫上該司機並向警方表示確實有一台相機遺留在車子的後座，隨即將相機送至派出所。

黎同學獲知警方尋回遺失的相機，感到驚喜萬分，表示日前與同學至小琉球遊玩，期間因同學駕車不慎傷到腿，因此提早返程，從東港搭乘計程車到屏東市區的醫院看診，心繫同學的傷勢，到醫院要下車時，一時疏忽而將自己的數位相機遺留在車上；本來想說:「相機可能找不回來了!」，沒想到警方那麼快就協助找回。

屏東警分局肯定况員主動積極協助黎姓學生找回相機，充分發揮為民服務精神，值得同仁表率。

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