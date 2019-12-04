飼料車剎車失靈！前方一堆汽機車等紅燈　他「做出最好決定」開進魚塭

▲林姓飼料車司機，將飼料車直接開入漁塭，避免可能發生的意外 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

林姓大貨車司機4日上午駕駛飼料車行經屏東縣里港鄉里港大橋時，遇到前方的紅燈，突然剎車失靈，由於有一大堆汽機車停等號誌，擔心撞及前方車輛，發現旁邊是漁塭，急中生智，將飼料車開直接開進漁塭，藉由漁塭中水與爛泥的阻力，減少車輛前進力量 ，避免一場可能發生的意外。

▲▼飼料車開進漁塭。



警方表示，27歲林姓大貨車司機駕駛飼料車，今天從屏東市欲往里港鄉三廍和村附近的養雞場，早上9時35分許，行經屏東縣里港鄉三廍村時，看到前方是紅燈，欲踩煞車，突然剎車失靈，眼見前方許多汽車、機車正在停等紅燈，擔心釀禍，看到旁邊是漁塭，情急生智，將方向盤右轉，將飼料車直接開進魚塭內，由於漁塭內都泥巴，進入漁塭內後很快停住，由於水深僅及腰部，順利下車脫困。

▲▼飼料車開進路旁漁塭。

只是此舉，讓塭主及路過民眾感到訝異，也對司機的急中生智讚佩不已。

里港警方獲報前往處理，27歲的林姓駕駛表示，他駕駛飼料車從里港市區方向往北行駛里港大橋，過橋之後的下坡剎車還正常，不知道為什麼到了下一個紅綠燈時，感覺踩不到煞車，由於號誌下方等了許多汽機車，避免衝撞，看到右邊是漁塭，直接將飼料車開到漁塭內，飼料車很快就停住。由於漁塭水深僅及腰，林姓司機自行脫困，沒有受傷，飼料車僱請吊車吊起，結束一場虛驚。

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