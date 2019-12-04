衰掉2千元！超商幫調監視器：小黃撿走了　派出所「他在這妳快來」暖炸

▲原PO的錢失而復得，讓她很感動。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

「昨天才剛過完生日，今天馬上掉兩千。」一名女網友要幫公司繳錢，順便買了便當，結果到櫃台才發現錢不見。超商店員調了監視器後，發現是一位小黃司機撿走，結果她一打電話到派出所，員警馬上告知「撿走錢的司機在這裡」，讓她超感動「#最好的生日禮物就是因為小事而溫暖也看到世上更溫暖的事」。

這位女網友在臉書《爆廢公社》貼文，說她當時發現兩千塊不見的時候，就心想應該是被人撿走、應該找不到了，但還是請超商幫忙調監視器，超商調完就告訴她，錢是被一位司機撿走。原PO就趕緊打電話到六張犁派出所，「員警告訴我，撿走我錢的司機在派出所這裡，要我趕快過去。」

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聽到這個好消息，不會騎車、也招不到計程車的原PO就這樣狂奔15分鐘，還買了一杯咖啡要謝謝司機，「結果司機堅決不要，所以我們做了簡單筆錄就離開，員警發現昨天是我生日，還祝我生日快樂。」事後她也分別謝謝司機跟警員，「謝謝這位台灣大車隊的吳XX好司機、謝謝可愛的員警祝我生日快樂、謝謝老闆讓我上班時間跑出來。」

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▲在超商店員、小黃司機和員警的幫忙下，原PO成功找回兩千元。（圖／翻攝自爆廢公社）

看到貼文後，網友紛紛留言大讚，「好人還是很多的」、「司機大哥是好心人」、「推正面文章」、「哇塞，真的太幸運了，司機大哥人真好」、「這個小黃可以。」還有人給出建議，「覺得您到車隊網站或撥去公司表彰善舉，感謝司機，或許更好，或許也能對其他人起一個正向循環。」

事後女網友也用hashtag補充，說自己有把司機拾金不昧的事情告訴車隊，「#最好的生日禮物就是因為小事而溫暖也看到世上更溫暖的事」、「#讓自己成為能幫助別人的人」、「#剛剛已經有台灣大車隊客服主管聯繫我說要表揚司機」、「#謝謝大家的提議♥」。

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