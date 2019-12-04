老婆面前倒下！「3C高手」台南警突趴桌上疑心肌梗塞猝逝　留下妻小3人

▲警方表示，曾員沒心臟病史也不菸不酒，很難接受這噩耗。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

台南市一名曾姓警員和妻子外出吃飯，之後和友人到KTV，未料竟突然趴在桌上。曾妻一開始還以為他要拿東西，後來驚覺不對勁趕緊送醫，仍宣告不治，死因疑是心肌梗塞，留下妻子和一雙仍在讀書的子女。警方將依法撫卹並發起「警心行動」幫助遺族。

《自由時報》報導，年近50歲的曾員在第六分局服務，平時工作認真，是同僚眼中的「3C高手」，常幫忙解決電腦問題，和長官、同事也相處得十分融洽，未料發生憾事。

休假的曾員1日晚間和家人外出用餐，之後被朋友邀約到KTV，他到場沒唱歌，向友人表示隔天要上班得先離開。深夜11時許，在場的曾妻發現他突然趴在桌上，以為是要拿東西，後來驚覺人沒反應。

▼曾員送醫急救仍宣告不治。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

現場親友急忙幫曾員進行CPR，後來由救護車送到醫院，但到院時已經沒有生命跡象，急救1小時仍回天乏術。由於曾身體無外傷，醫師初判疑是心肌梗塞。警方說，曾沒心臟病史也不菸不酒，很難接受這噩耗。

警方哀悼表示，將依公務人員撫卹法及發動「警心行動」協助曾員遺族。據了解，「警心行動」是台南市警局前局長、警政署副署長黃宗仁推動，3年來募款3000多萬元，用來幫助基層員警和警眷。

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