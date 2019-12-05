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懷疑樓下敲打牆壁…他登門關切慘遭鐵鎚攻擊　狠鄰喊：我要讓你死！

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▲▼鎚,鐵鎚,鎚子（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲3樓林男懷疑樓下鄰居製造噪音，於是登門關切，不料慘遭鐵鎚攻擊還被恐嚇。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者孫于珊／台北報導

住在3樓的林姓男子1月1日晚間9時30分許聽到敲打牆壁的噪音，懷疑是2樓鄰居王姓男子所為，因此登門關切，不料對方竟拿出鐵鎚攻擊，甚至威脅「我要讓你死」等語，雙方因此爆發流血衝突！台北地院依恐嚇危害安全罪處王男拘役30日，可易科罰金3萬元，緩刑2年；雙方互告傷害罪部分，則達成和解撤告。全案可上訴。

林男在庭上陳述當時情況，表示那時候他下樓詢問王男有無敲打牆壁，王男卻很生氣地回說「你家才在改裝！」隨後突然就開門拿出一把鐵鎚攻擊，造成他的右腳腳掌受傷，肉裂開、鮮血直流，同時王男口中還喊著「我要讓你死！」讓他感到緊張又害怕。

判決指出，王男持鐵鎚揮打林男右腳掌並追咬，致林男受有右足第5趾近端趾骨開放性骨折及全身多處擦傷；雙方相互拉扯過程中，林男也將王男推倒在地，致王男受有頭部鈍傷、頸部挫傷及腹壁挫傷。

儘管王男矢口否認犯行，辯稱他沒說「我要讓你死」這句話，但法官不採信，認為事證明確，審酌王男雖犯後未能坦認，但已於林男達成和解等一切情狀後，判王男拘役30日，可易科罰金3萬元，能緩刑2年。至於傷害罪部分，雙方於第一審辯論終結前達成和解，已撤回告訴。

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關鍵字：

恐嚇傷害噪音敲打牆壁我要讓你死鐵鎚

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