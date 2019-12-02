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變裝混入朝天花板開槍！松菸文創槍擊案　2嫌一審判決出爐

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▲▼松菸文創槍擊案，30歲翁姓男子在雲林落網，他供稱全案是他自行策畫，目的是想在土方工程上分一杯羹，因此找上富邦建設開槍恐嚇。同案共犯29歲林姓男子先前落網。（圖／記者楊佩琪翻攝）

▲松菸文創第一次發生槍擊案的主嫌翁啟源，及共犯林韋丞遭判刑。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者孫于珊／台北報導

台北市松菸文創大樓2017年11月爆發槍擊案！疑黑幫想分土方利益，槍手翁啟源搭乘友人林韋丞的車北上，並喬裝成便當外送員闖入松菸富邦大樓辦公室，對天花板鳴槍示警。台北地方法院依槍砲彈藥刀械管制條例等罪，處翁男3年4月徒刑，併科罰金5萬元，罰金得易服勞役50日，另依恐嚇危害安全罪處翁6月徒刑，可易科罰金18萬元；共犯林男則依恐嚇罪處3月徒刑，可易科罰金9萬元。全案可上訴。

2017年10月間，翁男為了透過富邦建設的工地主任陳姓男子發包取得工程，於是告訴林男要北上富邦潑油漆，翁先交付10萬元給林買中古車後，同年11月1日與林自雲林開車北上；近午時，翁喬裝便當外送員，未經換證即通過大樓管制閘門，然後步行進入電梯直達富邦。

翁向富邦櫃台小姐表明要找陳男，但一得知陳男不在，翁即掏出槍枝，朝天花板開1槍，並恫稱「叫陳男小心一點！」等語，隨後即下樓逃逸。檢警透過車牌號碼等線索追查，同年11月25日及12月26日分別順利將翁嫌及協助翁逃亡的共犯林男逮捕歸案，並查獲1把改造金牛座手槍。

林男辯稱，他以為只是要去潑漆，由於自己曾住台北滿長一段時間，對台北的路較熟，所以翁男找他開車一起去，然後到達富邦時，要他在樓下等，對於翁男身上有槍一事則完全不知情，也強調，若知道翁要開槍，他應該不會去等語。

法官認為林男的證述內容前後始終一致，因此僅依恐嚇危害安全罪處林男有期徒刑3月，可易科罰金9萬元；翁男則犯非法寄藏可發射子彈具有殺傷力之槍枝罪，判處有期徒刑3年4月，併科罰金5萬元，罰金得易服勞役50日，又犯恐嚇危害安全罪，判處有期徒刑6月，可易科罰金18萬元。

▼北市松菸富邦大樓傳槍響，疑黑幫想分土方利益，於是開槍示警，所幸無人受傷。（圖／記者林裕豐攝）

▲北市松菸文創大樓外27日下午又傳槍響，這是該大樓5個月內三度有歹徒開槍。（圖／記者林裕豐攝）

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