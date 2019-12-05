期待美軍官退伍來台第二春　60歲婦寄存摺換來「詐欺通緝傳票」

▲台北60歲婦人誤信網友Peter要來台尋覓第二春，寄出個人帳戶存摺險成詐欺共犯。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者劉昌松／台北報導

台北1名60多歲婦人，在交友軟體遇到1名白人Peter自稱是台灣出生的美國軍官，喪偶多年後，等著退休要來台尋覓第二春，婦人深信不疑，聽從指示，把銀行存摺、提款卡寄到海外，讓Peter轉匯退伍金，沒想到變成詐騙集團帳戶，婦人因此遭通緝到案後，落寞傷心地說出自己遭遇，台北地檢署認為婦人的確沒有幫助詐欺犯意，5日處分不起訴。

據了解，這名婦人是在2019年2月間，上BABOO交友APP認識了Peter，2人幾乎都用英文交談，Peter自稱是在台灣出生，也娶過台灣妻子，因為從事軍職，長期在韓國等亞洲國家間移防，Peter還時常發送「自己」的生活照和護照翻攝，取信婦人。

▲詐騙集團假扮的Peter聲稱，要到台灣結婚養老，騙到存摺後立刻消失不見蹤影。（示意圖／取自免費圖庫 Pixabay）

隔空交談幾個禮拜後，Peter透露喪偶多年，現在就等退伍要回台灣再娶個台灣妻度過晚年，但是為了避稅等問題，需要台灣帳戶幫忙收取退伍金，婦人因此在3月間，將個人帳戶存摺和提款卡，寄到Peter最近駐防的馬來西亞，滿心期待Peter快點來台相會。

只是婦人寄出存摺後，Peter就消失不見，在婦人難過的同時，台灣有3為民眾也分別在交友軟體上，因為相信外籍人士說詞，要幫忙墊付貨物關稅等理由，共匯款10多萬元到婦人戶頭內，3人發現受騙後提告詐欺。

好巧不巧，婦人申辦銀行帳戶時的地址填錯，檢警第一時間沒能找到婦人，婦人因此成了通緝犯，最後被傳喚到案時，落寞地拿出與Peter的對話紀錄，檢察官看了相關對話紀錄，認為婦人很可能誤信Peter而被利用為詐欺工具，因此處分不起訴。

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