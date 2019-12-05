學習歷程檔案惹議　教育部長澄清：考招新制有利弱勢生

▲教育部長潘文忠專訪。（圖／記者呂佳賢攝）

記者崔至雲／台北報導

總統蔡英文昨（4日）在青年論壇提到「學習歷程檔案不利弱勢生」，引發各界討論，教育部長潘文忠今（5日）接受媒體訪問時特別指出，12年國教和111考招新制，都強調多元和適性揚才，對於弱勢生以及偏鄉學生更是有挹注資源與相關專案計畫，強調目前考招制度是多元入學、多元發展。

潘文忠指出，108課綱最重要的精神在於讓學生充分展現學習熱情，對於偏鄉學校與弱勢生方面，教育部特別對於偏鄉學校提出專案計畫，每學年提供50萬的經費，支持學生參與多元活動、擴充多元學習經歷或多開設課程，將會常態性的處理，就是考量到資源較不足的學校。

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▲潘文忠指出，現階段就有挹注資源與相關專案計畫，多元入學的考招制度強調多元發展，對於偏鄉的孩子來說反而會更有利。（圖／記者李毓康攝）

對於弱勢學生在個人申請入學的二階面試部分，所需住宿和交通，潘文忠說，教育部則會協調大學給予更多協助，甚至大學可用教育部高教深耕經費，減免弱勢生的甄試費用，另在公平公正前提下，可遠距進行二階面試等，這都是政府對於偏遠和弱勢學生給予的更多資源協助。

潘文忠強調，大學考招新制是由大學招聯會，邀請高中老師和家長代表多次會商完成的制度，目標在於讓大學選才，以及高中育才更緊密連接，加強高中學習的完整性，新制維持多元入學管道，包括繁星、申請及考試分發，是現制的漸進微調，也廣蒐各界意見，並提早2年公布，使適用新制的高一學生可以有穩定準備的方向，重點是學生可以擇優上傳資料，絕不是軍備競賽，也不是要面面俱到，大學會綜合評量，著重學生在學習過程中所習的知識、經驗和心得。

