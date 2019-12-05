　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蔡英文稱「學習歷程檔案」不利弱勢生　教團：總統你錯了！

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲總統蔡英文出席2020總統大選青年論壇。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文出席2020總統大選青年論壇。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

總統蔡英文昨天在台灣青年民主協會舉辦的「青聽我們說-2020總統大選青年論壇」指出，學習歷程檔案對於學習環境不佳的學生來說相對弱勢。對此，全國教師工會總聯合會今（5日）表示，蔡英文所說的，絕對影響已上路的大學考招政策，「蔡總統，你錯了！」學習歷程的建立，對於弱勢生是更為友善的。

全教總指出，大學升學制度不論如何變更，資源越豐富的家庭都會佔優勢，古今中外皆是如此。我國過去的聯考如此，現今的多元入學亦是如此。然而，多元入學實施後的結果，從大數據上來看，弱勢學生進入頂尖大學的比例是增加的，代表透過多元入學的方式，弱勢學生的能力和本質被看見的機會是增加的，社會應予以肯定。

請繼續往下閱讀...

全教總再說，學習歷程檔案並不是全新的制度，只是延續現在備審資料的優化與簡化作為，其精神在於「修課紀錄」、「課程學習成果」及「多元表現」的綜合質性評量而非量化比序，學生可以在學習歷程當中適性表現，彰顯個人特質與學習成果，做為大學選才的重要指標。

▲▼106學測。考生,家長,陪考,師大附中,學測,升學壓力（圖／記者李毓康攝）

▲蔡英文日前坦言，學習歷程檔案對於學習環境不佳的學生來說相對弱勢。（圖／記者李毓康攝）

全教總說，目前的情況是學生於高三下參加申請入學時臨時趕製一份備審資料，準備時會產生壓力、干擾學生正常學習，資料的可信度也常受到質疑。但學習歷程檔案可以有效解決這些問題，建置檔案資訊平台，提供學生平時就可以上傳資料，高三下不必再行製作，學生不必擔心自己的學習歷程的相關資料遺失問題，同時學生學習成果須經任課老師認證，校內外得獎紀錄也可以有勾稽機制，有效提升公信和公平。這樣的做法反而可以減少弱勢生的不利。「蔡總統，這部分，你有搞清楚嗎？！」

對於蔡英文提到「對於缺乏資源的弱勢學生來說，學習歷程檔案準備不易」，全教總認為這又是一項誤解。全教總表示，學習歷程檔案在本質上以重視校內課程活動為主、重質不重量是最重要的二大原則，學生在高中三年中的學習採平時累積歷程，完全沒必要追逐軍備競賽式的資料填鴨，完全不同於高中職免試入學超額比序計點累分的模式，更有利於弱勢生展現自己的優勢能力與亮點。「蔡總統，你弄清楚了嗎？！」

全教總同時譴責教育部，「對於一項重大政策，竟然沒有讓總統了解內涵與利弊得失，就讓總統在公開場合脫口而出錯誤的說法」，並要求教育部要站在專業的立場，持續完善大學考招制度。倘若因為總統搞不清楚狀況、脫口而出的一句話就阿諛諂媚，刻意改變既定政策，不如自請下台，還能保有讀書人的風骨。
 

ET快訊
成大女研究生遭「襲胸勒斃」口塞抹布！涉案清潔工判無期徒刑
蟬聯30年女性「奪命第1癌」！醫曝高致病關鍵…避免7生活習慣
歐陽娜娜「北京看4千萬豪宅」爆定居！半年狂賺3億…天價片酬超
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

如果感到疲憊哭泣，鈴木佳世的陶偶世界給你滿滿療癒

蔡英文、韓國瑜、柯P都在畫裡！「政聞笑畫繪畫展」打破黨派族群

超方便！易遊網首創「旅平險一站服務」　訂票5步驟就可加保

土地公婆夢中慈祥笑！屬蛇妹隔天冒靈感　理舊衣「翻出一疊新百鈔」超驚喜

17年少女回憶掰了！日雜mina中文版宣布停刊　網淚：謝謝陪伴過我的青春

臭氧濃度高於世衛警戒值　環團批：政府臭氧假達標、籲立法管制

快儲水！配合國道補強工程　南投市、草屯部分地區11日停水15小時

服務業奧斯卡獎出爐！遠通電收奪7大獎　成唯一「公共運輸業傑出店長」

華航明年3/29起直飛宿霧！機票5060元起　每週飛6趟早去午回超方便

2019台灣醫療科技展　藝群醫美展現醫學專業實力

艾力克斯、李詠嫻難過到說不出話　哽咽「We Love Godfrey」

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

捨不得！送2歲兒去幼稚園報到　感性爸難過抹淚...網：鐵漢柔情

青峰x徐佳瑩飆《當愛已成往事》吵架版　網友笑翻：吵架還那麼好聽

高以翔好友都來了！　 柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

殺彎失敗！重機騎士跨雙黃線 遭對向貨車輾過...送醫搶救身亡

開箱全台第一座「暗空公園」　不只看羊群！夜晚拍星星超夢幻

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

男生別暴動！她試穿「10款真理衣」 透視感上衣掀網暴動：哇凍未條啦

三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

如果感到疲憊哭泣，鈴木佳世的陶偶世界給你滿滿療癒

蔡英文、韓國瑜、柯P都在畫裡！「政聞笑畫繪畫展」打破黨派族群

超方便！易遊網首創「旅平險一站服務」　訂票5步驟就可加保

土地公婆夢中慈祥笑！屬蛇妹隔天冒靈感　理舊衣「翻出一疊新百鈔」超驚喜

17年少女回憶掰了！日雜mina中文版宣布停刊　網淚：謝謝陪伴過我的青春

臭氧濃度高於世衛警戒值　環團批：政府臭氧假達標、籲立法管制

快儲水！配合國道補強工程　南投市、草屯部分地區11日停水15小時

服務業奧斯卡獎出爐！遠通電收奪7大獎　成唯一「公共運輸業傑出店長」

華航明年3/29起直飛宿霧！機票5060元起　每週飛6趟早去午回超方便

2019台灣醫療科技展　藝群醫美展現醫學專業實力

中職／爭辦6搶1還沒宣布開幕戰時程　球員憂調整受影響

張雁名「胸前隆起」罩杯直奔C cup！　方宥心嚇壞自歎不如

日本GAINAX社長「猥褻少女拍裸照」被捕　公司曾製作新世紀福音戰士

如果感到疲憊哭泣，鈴木佳世的陶偶世界給你滿滿療癒

三方詐騙手法曝光！誆買點數還退款　帳戶成歹徒人頭戶

巨大史奴比、蠟筆小新20組萌萌上街　卡通大氣球遊行14日高雄登場

私立大學「野雞化」，是誰的責任？

「回家燈很暗」3天退租雷炸　台南妹嘆：穩定客難尋！網4點神教戰

不是在打遊戲！感覺自己「壓力山大」？　這機器握2分半就揭曉

19歲大眼妹「全裸騎馬」爆紅！　拍下「最狂宣導照」...背後原因超暖

生活熱門新聞

外送店家爆出走潮　熊貓回應了

更猛冷氣團台南以北12°C　最冷時間出爐

騎GoShare！她一看前輪「醜惡私心」

踏進彰化小廟人生最後悔　她拖走丈夫：快去大廟車滿了

南部媽暖訂寶可夢頭套　林口兒試戴網笑炸

正妹合照2猩猩遭「強吻狂揉胸」！

今晨12.1度全台濕冷2天　冷氣團接力周末探10度

百萬裝修破洞…一家四口住2年廢墟

哥逝5年！鋼鐵妹妹淚：LINE都沒回

尪提醒換室內拖！毒菇爆氣「這我娘家」

淘寶買一字領！白皙妹「阿嬤都露半顆了」

爸爸抱女兒進女廁！　她傻眼：媽媽寧願站外面滑手機

車會暴衝！技師踩油門「怒比中指」

兒每周帶女友髒內衣褲回家給姐洗　「未來大姑」反擊

更多熱門

相關新聞

邱毅批阿扁違反「四不原則」　赴監院要求彈劾

邱毅批阿扁違反「四不原則」　赴監院要求彈劾

新黨不分區立委候選人邱毅、陳麗玲、王炳忠一行人5日中午前往監察院，控訴前總統陳水扁在保外就醫期間不斷違法台中監獄提出之「四不原則」，要求監院糾正法務部、矯正署及台中監獄，彈劾法務部長蔡清祥、矯正署長黃俊棠以及法務部次長張斗輝、台中監獄典獄長邱鴻基等人，並由輪值監委李月德受理接案。

插畫家「藍島」酸韓國瑜：不要貴族裝平民

插畫家「藍島」酸韓國瑜：不要貴族裝平民

蔡英文組「英眼部隊」監票　柯P酸：懷疑自己人？

蔡英文組「英眼部隊」監票　柯P酸：懷疑自己人？

臉書廣告戰「民進黨26萬」最多　卓榮泰：代表我們正面公開宣揚理念

臉書廣告戰「民進黨26萬」最多　卓榮泰：代表我們正面公開宣揚理念

邱毅：蔡英文出兩招阻止我打弊案

邱毅：蔡英文出兩招阻止我打弊案

關鍵字：

蔡英文學習歷程檔案弱勢生總統

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高中生見孕婦主動讓座　被拒遭同學嘲笑

外送店家爆出走潮　熊貓回應了

超合身旗袍！買家秀前凸後翹照　全網笑暈

更猛冷氣團台南以北12°C　最冷時間出爐

澳洲果園8台女　遭雇主逼提供愉悅

狗偷跑出去玩！脖子多了欠款字條

騎GoShare！她一看前輪「醜惡私心」

堆高機翻覆壓死爸　7歲稚兒全目睹

高以翔好友都來了！　柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

高以翔「長腿塞不進箱子」摯友崩潰！

經痛打止痛針！她48hrs「突不對勁」醫一看心涼

歐陽妮妮「開臀趴地」全被PO上網

茵芙嫁豪門2年爆被離婚！富二代老公受夠沒錢分了

高以翔「魂魄飄蕩」不肯離開！媽媽暖求大家出力

踏進彰化小廟人生最後悔　她拖走丈夫：快去大廟車滿了

更多

最夯影音

更多
艾力克斯、李詠嫻難過到說不出話　哽咽「We Love Godfrey」

艾力克斯、李詠嫻難過到說不出話　哽咽「We Love Godfrey」
吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

捨不得！送2歲兒去幼稚園報到　感性爸難過抹淚...網：鐵漢柔情

捨不得！送2歲兒去幼稚園報到　感性爸難過抹淚...網：鐵漢柔情

青峰x徐佳瑩飆《當愛已成往事》吵架版　網友笑翻：吵架還那麼好聽

青峰x徐佳瑩飆《當愛已成往事》吵架版　網友笑翻：吵架還那麼好聽

高以翔好友都來了！　 柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

高以翔好友都來了！　 柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面