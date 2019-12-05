蔡英文稱「學習歷程檔案」不利弱勢生　教團：總統你錯了！

▲總統蔡英文出席2020總統大選青年論壇。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

總統蔡英文昨天在台灣青年民主協會舉辦的「青聽我們說-2020總統大選青年論壇」指出，學習歷程檔案對於學習環境不佳的學生來說相對弱勢。對此，全國教師工會總聯合會今（5日）表示，蔡英文所說的，絕對影響已上路的大學考招政策，「蔡總統，你錯了！」學習歷程的建立，對於弱勢生是更為友善的。

全教總指出，大學升學制度不論如何變更，資源越豐富的家庭都會佔優勢，古今中外皆是如此。我國過去的聯考如此，現今的多元入學亦是如此。然而，多元入學實施後的結果，從大數據上來看，弱勢學生進入頂尖大學的比例是增加的，代表透過多元入學的方式，弱勢學生的能力和本質被看見的機會是增加的，社會應予以肯定。

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全教總再說，學習歷程檔案並不是全新的制度，只是延續現在備審資料的優化與簡化作為，其精神在於「修課紀錄」、「課程學習成果」及「多元表現」的綜合質性評量而非量化比序，學生可以在學習歷程當中適性表現，彰顯個人特質與學習成果，做為大學選才的重要指標。

▲蔡英文日前坦言，學習歷程檔案對於學習環境不佳的學生來說相對弱勢。（圖／記者李毓康攝）

全教總說，目前的情況是學生於高三下參加申請入學時臨時趕製一份備審資料，準備時會產生壓力、干擾學生正常學習，資料的可信度也常受到質疑。但學習歷程檔案可以有效解決這些問題，建置檔案資訊平台，提供學生平時就可以上傳資料，高三下不必再行製作，學生不必擔心自己的學習歷程的相關資料遺失問題，同時學生學習成果須經任課老師認證，校內外得獎紀錄也可以有勾稽機制，有效提升公信和公平。這樣的做法反而可以減少弱勢生的不利。「蔡總統，這部分，你有搞清楚嗎？！」

對於蔡英文提到「對於缺乏資源的弱勢學生來說，學習歷程檔案準備不易」，全教總認為這又是一項誤解。全教總表示，學習歷程檔案在本質上以重視校內課程活動為主、重質不重量是最重要的二大原則，學生在高中三年中的學習採平時累積歷程，完全沒必要追逐軍備競賽式的資料填鴨，完全不同於高中職免試入學超額比序計點累分的模式，更有利於弱勢生展現自己的優勢能力與亮點。「蔡總統，你弄清楚了嗎？！」

全教總同時譴責教育部，「對於一項重大政策，竟然沒有讓總統了解內涵與利弊得失，就讓總統在公開場合脫口而出錯誤的說法」，並要求教育部要站在專業的立場，持續完善大學考招制度。倘若因為總統搞不清楚狀況、脫口而出的一句話就阿諛諂媚，刻意改變既定政策，不如自請下台，還能保有讀書人的風骨。

