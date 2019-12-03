PISA評比出爐！我國數學排名全球第5、科學10、閱讀17名

▲教育部公布國際學生能力評量計畫2018結果，我國學生閱讀表現排名第17。（圖／記者林敬旻攝）



記者許展溢／台北報導

教育部今（3 日）公布「國際學生能力評量計畫2018」（PISA）結果，本次評量以閱讀為主測領域，數學、科學為輔測領域。我國學生閱讀表現平均503分，在參與的79個國家、地區中，排名第17名，相較同樣以閱讀為主測的2009年，此次進步8分，上升 6名。

教育部指出，PISA調查不同國家15歲在學學生的閱讀、數學及科學素養，主要評量學生參與社會所需的關鍵知能，以國際比較方式，提供國家該領域教育情形評鑑資訊，作為各國精進教育政策的参考。PISA每3年評量1次，台灣從2006年開始參與，2018為第5次，這次樣本共計192所學校、7243位學生。

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教育部表示，2018閱讀表現平均503分，顯著高於OECD平均487分，排名第17。其中，台灣學生在定位訊息、理解、評鑑與省思3個閱讀歷程分量尺上的平均分數分別為499分、506分、504分，相較台灣PISA 2009年的495分（與OECD 2009平均493分相近），進步8分、上升6名，顯示我國學生閱讀素養呈現小幅提升，在國際比較上也略有進展。

至於數學表現部分，平均531分，顯著高於OECD平均489分，排名第5。科學表現平均516分，同樣顯著高於OECD平均489分，排名第10。