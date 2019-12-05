妹子坐博愛座！背包狂閃「林祖罵腳痛」殺氣噴發　網喊買笑噴：恥度要夠

▲背包狂閃「林祖罵腳痛」殺氣噴發！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

就怕被長輩、正義魔人逼讓座，不少民眾對博愛座敬而遠之！不過，有網友曬出超狂神器，搭捷運時，背著LED跑馬燈包包，一句嗆爆愛搶位的阿桑們「林祖罵腳痛！」影片曝光後，掀起大批網友笑瘋喊買，「下次來個林北！」

一名女網友在臉書《爆廢公社》分享擊退魔人的影片，場景是熟悉的北捷站內，女乘客悠哉走進車廂，黑色後背包閃爍LED燈，霸氣跑馬燈竄出「林祖罵腳痛f_f」，接著一屁股坐在人人畏懼的博愛座上，下秒把背包放在大腿上，挑釁魔人意味濃厚。

請繼續往下閱讀...

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲博愛座人人都可以坐！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

更有趣的是，片中的女乘客的眼神帶有殺氣，讓人會心一笑，而原PO笑虧，「好實用的背包，這樣坐博愛座不會再被打了吧？」影片掀起眾多網友讚爆，「祖罵的眼神更殺」、「這包包背在身上恥度也是要蠻高的」、「這可以，很實用」、「這個背包值得買，U質」、「應該要加語音功能，不然遇到說不識字的也是鬧」、「騎車背這個」。

另外，一堆人也暴動喊買，「好想買啊」、「哪裡有在賣啊？」、「我很需要」、「這我知道，我還看過有人在上面賣房子的資訊然後背著這包邊走邊宣傳！很酷！」。專業網友解惑，「淘寶有，台灣買大概都要2k+至3k多元」

、「蝦皮$2860」。

▲網友暴動想買！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

不過有網友突破盲點，「結果歐巴桑不識字」、「真的要跟妳搶位子的就算妳少一隻腳一樣會跟妳搶」、「你錯了，真的想坐下的大媽是沒有極限的」、「台灣老人不覺得那是博愛座，是老人座」、「沒用的，為老不尊的會說：阿我也腳痛啊～」、「會吵的都是眼盲的」。

►生火了！連我媽都用到發光