　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

妹子坐博愛座！背包狂閃「林祖罵腳痛」殺氣噴發　網喊買笑噴：恥度要夠

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▼妹子坐博愛座！背包狂閃「林祖罵腳痛」殺氣噴發　網一看喊買：擊退魔人（圖／翻攝臉書爆廢公社）

▲背包狂閃「林祖罵腳痛」殺氣噴發！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

就怕被長輩、正義魔人逼讓座，不少民眾對博愛座敬而遠之！不過，有網友曬出超狂神器，搭捷運時，背著LED跑馬燈包包，一句嗆爆愛搶位的阿桑們「林祖罵腳痛！」影片曝光後，掀起大批網友笑瘋喊買，「下次來個林北！」

一名女網友在臉書《爆廢公社》分享擊退魔人的影片，場景是熟悉的北捷站內，女乘客悠哉走進車廂，黑色後背包閃爍LED燈，霸氣跑馬燈竄出「林祖罵腳痛f_f」，接著一屁股坐在人人畏懼的博愛座上，下秒把背包放在大腿上，挑釁魔人意味濃厚。

請繼續往下閱讀...

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲▼妹子坐博愛座！背包狂閃「林祖罵腳痛」殺氣噴發　網一看喊買：擊退魔人（圖／翻攝臉書爆廢公社）

▲▼妹子坐博愛座！背包狂閃「林祖罵腳痛」殺氣噴發　網一看喊買：擊退魔人（圖／翻攝臉書爆廢公社）

▲博愛座人人都可以坐！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

更有趣的是，片中的女乘客的眼神帶有殺氣，讓人會心一笑，而原PO笑虧，「好實用的背包，這樣坐博愛座不會再被打了吧？」影片掀起眾多網友讚爆，「祖罵的眼神更殺」、「這包包背在身上恥度也是要蠻高的」、「這可以，很實用」、「這個背包值得買，U質」、「應該要加語音功能，不然遇到說不識字的也是鬧」、「騎車背這個」。

另外，一堆人也暴動喊買，「好想買啊」、「哪裡有在賣啊？」、「我很需要」、「這我知道，我還看過有人在上面賣房子的資訊然後背著這包邊走邊宣傳！很酷！」。專業網友解惑，「淘寶有，台灣買大概都要2k+至3k多元」
、「蝦皮$2860」。

▲▼妹子坐博愛座！背包狂閃「林祖罵腳痛」殺氣噴發　網一看喊買：擊退魔人（圖／翻攝臉書爆廢公社）

▲網友暴動想買！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

不過有網友突破盲點，「結果歐巴桑不識字」、「真的要跟妳搶位子的就算妳少一隻腳一樣會跟妳搶」、「你錯了，真的想坐下的大媽是沒有極限的」、「台灣老人不覺得那是博愛座，是老人座」、「沒用的，為老不尊的會說：阿我也腳痛啊～」、「會吵的都是眼盲的」。

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
旅行7天！醫科女機場「拼車回校」後身亡　44字心聲讓父母淚崩
沾腥女大生又暴打未婚妻！周伯勳賴皮毀約「通謀虛偽」下場出爐
27歲美女獸醫「淪4男床戰玩具」　完事半昏迷...慘被淋油燒
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「LINE都沒回，忙成這樣」哥逝5年爽約　鋼鐵妹妹怨：說會一直保護我！逼哭2萬人

騎GoShare牽不動！桃園妹一看前輪「台人醜惡私心」　網轟沒品： 鎖後輪

影／踏進彰化小廟「人生沒那麼後悔過」　她冷到爆雞皮拖走夫：快去大廟車塞滿了

超合身粉色旗袍！買家秀「前凸後翹」照大讚好評...網友笑暈：畫面太衝擊

變頻冷氣「出國不關機」　他收3個月電費驚呆：實測多久會壞！網坐等下場

車會暴衝！技師踩油門卡死…彎腰一看「怒比中指」　網轟：根本找死

奪全國技藝金牌　羅東高工吳中仁與亡父分享：您兒子很棒

隔壁桌2女抱怨腦公！　「荒唐改編成語」他差點打翻早餐：騙我沒讀書

妹子坐博愛座！背包狂閃「林祖罵腳痛」殺氣噴發　網喊買笑噴：恥度要夠

學習歷程檔案惹議　教育部長澄清：考招新制有利弱勢生

艾力克斯、李詠嫻難過到說不出話　哽咽「We Love Godfrey」

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

捨不得！送2歲兒去幼稚園報到　感性爸難過抹淚...網：鐵漢柔情

青峰x徐佳瑩飆《當愛已成往事》吵架版　網友笑翻：吵架還那麼好聽

高以翔好友都來了！　 柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

開箱全台第一座「暗空公園」　不只看羊群！夜晚拍星星超夢幻

殺彎失敗！重機騎士跨雙黃線 遭對向貨車輾過...送醫搶救身亡

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

男生別暴動！她試穿「10款真理衣」 透視感上衣掀網暴動：哇凍未條啦

三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

奪全國技藝金牌　羅東高工吳中仁與亡父分享：您兒子很棒

隔壁桌2女抱怨腦公！　「荒唐改編成語」他差點打翻早餐：騙我沒讀書

妹子坐博愛座！背包狂閃「林祖罵腳痛」殺氣噴發　網喊買笑噴：恥度要夠

學習歷程檔案惹議　教育部長澄清：考招新制有利弱勢生

固定領待用餐…見義賣堅持掏腰包！「錢進捐款箱」獨居爺滿足笑　暖翻闆娘

外送員可以拒單、不用穿制服了！foodpanda「放寬承攬準則」即日實施

入夜大雨繼續下！「全台濕冷」低溫探14°C　明天有機會迎初雪

陳學聖稱蔡英文副教授聘書「不見了」　教育部打臉：3個關鍵字就查到了

逆風公益助5萬青年提升就業力　2020年3月起全國全家可捐款

他刮鬍刀被「壞壞偷用」怒噴髒字！妹賊笑「共用快5年了」：現在才在生氣～

爽玩滑水道！衝下來「心臟停了」　23歲男當場死在遊客面前...

生活熱門新聞

外送店家爆出走潮　熊貓回應了

更猛冷氣團台南以北12°C　最冷時間出爐

騎GoShare！她一看前輪「醜惡私心」

踏進彰化小廟人生最後悔　她拖走丈夫：快去大廟車滿了

正妹合照2猩猩遭「強吻狂揉胸」！

南部媽暖訂寶可夢頭套　林口兒試戴網笑炸

哥逝5年！鋼鐵妹妹淚：LINE都沒回

今晨12.1度全台濕冷2天　冷氣團接力周末探10度

尪提醒換室內拖！毒菇爆氣「這我娘家」

淘寶買一字領！白皙妹「阿嬤都露半顆了」

百萬裝修破洞…一家四口住2年廢墟

淘寶台灣iPhone 11下殺一折只賣2490元

兒每周帶女友髒內衣褲回家給姐洗　「未來大姑」反擊

爸爸抱女兒進女廁！　她傻眼：媽媽寧願站外面滑手機

更多熱門

相關新聞

阿婆「耍爛招」逼孕婦起身：坐走我的座位

阿婆「耍爛招」逼孕婦起身：坐走我的座位

搭乘大眾工具時，一定要讓位給老人家嗎？香港一位網友爆料，近日搭乘地鐵時，遇到一名阿婆，一上車就跟小朋友搶博愛座，讓懷孕的她看不下去，被逼到起身讓座，之後阿婆還跟車上乘客吵架。

高中生見孕婦主動讓座　被拒遭同學嘲笑

高中生見孕婦主動讓座　被拒遭同學嘲笑

擦捷運手扶梯！恐龍嬤逼哭清潔員

擦捷運手扶梯！恐龍嬤逼哭清潔員

背包遺失三地門　警1小時找回

背包遺失三地門　警1小時找回

請長者起身被嗆父母怎教的　對號座乘客從台北站回台中

請長者起身被嗆父母怎教的　對號座乘客從台北站回台中

關鍵字：

博愛座背包魔人阿桑

讀者迴響

發燒話題

泰國簽證 反送中 高以翔 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高中生見孕婦主動讓座　被拒遭同學嘲笑

外送店家爆出走潮　熊貓回應了

超合身旗袍！買家秀前凸後翹照　全網笑暈

更猛冷氣團台南以北12°C　最冷時間出爐

騎GoShare！她一看前輪「醜惡私心」

狗偷跑出去玩！脖子多了欠款字條

澳洲果園8台女　遭雇主逼提供愉悅

高以翔好友都來了！　柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

堆高機翻覆壓死爸　7歲稚兒全目睹

高以翔「長腿塞不進箱子」摯友崩潰！

歐陽妮妮「開臀趴地」全被PO上網

經痛打止痛針！她48hrs「突不對勁」醫一看心涼

高以翔23歲女友認：我是癡情的人！親吐「3年戀愛細節」

香蕉動正顎手術後「99％撞臉黑人」！

茵芙嫁豪門2年爆被離婚！富二代老公受夠沒錢分了

更多

最夯影音

更多
艾力克斯、李詠嫻難過到說不出話　哽咽「We Love Godfrey」

艾力克斯、李詠嫻難過到說不出話　哽咽「We Love Godfrey」
吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

捨不得！送2歲兒去幼稚園報到　感性爸難過抹淚...網：鐵漢柔情

捨不得！送2歲兒去幼稚園報到　感性爸難過抹淚...網：鐵漢柔情

青峰x徐佳瑩飆《當愛已成往事》吵架版　網友笑翻：吵架還那麼好聽

青峰x徐佳瑩飆《當愛已成往事》吵架版　網友笑翻：吵架還那麼好聽

高以翔好友都來了！　 柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

高以翔好友都來了！　 柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面