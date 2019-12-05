騎GoShare牽不動！桃園妹一看前輪「台人醜惡私心」　網轟沒品： 鎖後輪

▲騎GoShare牽不動，前輪竟被扣上大鎖！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

「可以不要這麼沒品嗎？」桃園一名女網友抱怨，日前在路邊租共享GoShare，卻愣見前輪被上大鎖，根本無法享用騎乘服務，還白花15元使用費。對此，原PO提醒「奉勸別亂模仿，免得自己哪天也遭公司告侵占！」眾多網友則爆料「很多大學生直接把車騎進學校停車場放！」

一名女網友在臉書《爆怨公社》痛批，心血來潮租GoShare電動機車，豈料發動引擎、挪動車輛時，「我都按開始騎乘，牽的時候發現怎麼動不了」，一臉疑惑的原PO往前輪一看秒氣炸，「結果才看到被扣上大鎖！害我只好結束騎乘，還扣了錢！」

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「可以不要這麼沒品嗎？」原PO認為，原本共享的美意，卻被自私民眾無極限濫用，「這樣鎖為何不乾脆自己花錢買一台？！還結束騎乘，鎖上自己的大鎖！」

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▲目前機車已暫停供使用！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

不甘成為冤大頭，白白花了15元，事後，原PO向客服客訴，「因為別人的私心，害我無法用車，還被扣款。」對此官方也深入瞭解，表示「抱歉造成您的困擾，後續依據提供協助您退費，有消息會mail回復給您。」

不過，原PO無奈透露後續，「由於我還是沒收到退款mail，有再度詢問，目前此車輛是不可租賃，並且已有人員開始做了解。退款mail還要3至5工作天，奉勸別亂模仿，免得自己哪天也遭公司告侵占。」

▲網友狂搖頭！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

文章一貼出後，也讓大批網友怒不可遏，紛紛砲轟「請公司停權他吧」、「沒水準又提升了一個檔次」、「有人還直接騎到家的車庫」、「為了安全起見，幫他再上一道鎖！」、「自己的權益要保護，當下該報警」、「鎖住的那個人要是遇上廠商不爽，可是會被提告吃官司的」、「可能住附近，這樣他隨時可以騎，不騎時又不用付費，多好啊！」、「好像什麼東西在台灣都會走鐘」、「回家拿大鎖太累了，直接開車廂拿電池起來」、「很多大學生直接把車騎進學校停車場放」。

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