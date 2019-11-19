長者占位嗆「你父母怎教的」閉眼了　對號座乘客從台北站回台中：想找洞鑽

▲原PO看到最近孕婦搭自強號的事件，有感而發PO文。（圖／翻攝爆料公社）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友發文說，有次從台北要搭台鐵自強號回台中，結果座位坐著一名女性長者，請對方起身竟被嗆，「你父母怎麼教育你的，看到老人不讓座，還趕我起來。」他表示，當下覺得很不好意思，沒再回應，一路從台北站到台中，「更恨不得找個洞鑽進去。」他現在認為，辛苦購票入座，維護自己權益是理所當然，不需要被冠上罪名。

原PO今天（19日）在「草屯人」臉書社團說，最近「爆料公社」貼出一篇文，讓他很有感覺。原來是日前一名孕婦搭自強號，因沒買位子只能站著，列車行進過程中，她的肚子被沒抓穩的乘客撞到。

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此時，一名站著的乘客看不下去，對坐著的年輕人說，「你們看到孕婦都不讓座，真是把台灣人的臉都丟光了，總有一天你們也會懷孕，也會生小孩」。但坐著的男生僅冷回，「我會買（坐）票」，最後仍沒有一人願意讓位給孕婦。

▼原PO認為，辛苦購票入座，維護自己權益是理所當然，不需要被冠上罪名。（圖／資料照）

原PO寫道，他分享自己的經驗不是要各位選邊，認為「對或錯」，而是誠心希望這個社會體認「權利與義務」的重要；多年前，他從台北搭對號自強號返回台中，台北因為是起始站，人潮擁擠，他好不容易找到購票的座位。

原PO回憶，他的位子上是一名年約50、60歲的女性長者，輕聲提醒她「這是我的座位」，此話一出，「我換來一頓羞辱與滿車異樣的眼神」；她說「你父母怎麼教育你的，看到老人不讓座，還趕我起來」，說完似乎得理似的，瞪他一眼後竟閉目養神。

「我覺得很不好意思，沒再回應！」原PO表示，他就從台北一路站回台中，更恨不得找個洞鑽進去；有一句話說「現在的老人都好壞」，有人是這樣更正的，「不是現在的老人很壞，是那些很壞的人變老了。」

▼原PO說，「我禮讓座位是我的善意，但是禮讓座位並非我的義務。」（圖／資料照／記者姜國輝攝）

原PO說，他已過了孔子「知天命」的年紀，教育學生、孩子，不喜歡總是把「道德觀念」掛在嘴邊，而不教育他們「是非觀念」的迂腐思維。

原PO認為，助人為樂、禮讓為德固然是一件好事，但是「使用者付費原則」，辛苦購票入座，維護自己權益是理所當然，不需要被冠上罪名，「因為我禮讓座位是我的善意，但是禮讓座位並非我的義務。指責別人易，躬身自省難。」

原PO回應網友的問題說，那時還一度慚愧，「難道是自己錯了嗎？」對此，有人建議，「不嫌麻煩的話，下次遇到這種情況找列車長出面協調。孕婦無座位也一樣，不是道德綁架有座位的人，是找列車長協調一個位子給她坐。」原PO回「好認同您的說法，這是最好的辦法，而非爭論誰是誰非！」

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