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「LINE都沒回，忙成這樣」哥逝5年爽約　鋼鐵妹妹怨：說會一直保護我！逼哭2萬人

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▲▼「LINE都沒回，忙成這樣」哥逝5年爽約　鋼鐵妹妹怨：說會一直保護我！逼哭2萬人

▲哥哥過世5年，妹喊話「等你來我夢裡，給我這個好夢吧！」（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

「鋼鐵爸爸」阮橋本在5年前痛失愛子，一家人對他的思念有增無減，轉眼間妹妹已23歲了，她傷心PO文，「想抱怨哥哥，密他好多次，賴（LINE）都沒有回，連已讀都不讀！」字裡行間充滿了愛與不捨，瞬間惹哭2萬網友，鼻酸安慰「替哥哥的那份活得更精彩！」

時間回到2015年4月19日，新北板橋區新海橋發生一起死亡車禍，一台計程車逆向撞死兩位機車騎士，其中一位就是鋼鐵爸的獨子阮聖翔，21歲年輕生命驟然劃上休止符，讓親友們不勝唏噓。

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告白式當天，從事殯葬業的鋼鐵爸，轉念拋開傳統，只為完成兒子遺願，把嚴肅的場景布置成酷炫車展，他將悲憤化為力量，盼來生再成為父子，揪心喊話「孩子，我的心肝寶貝，這是爸爸唯一僅能為你我的夢想畫下的殘缺的句點。至少，你我父子二十幾年，我們也算一起為同一個夢想打拼過了。」

▲▼「你死就有200萬」28歲逆子開車撞父　鋼鐵爸一巴掌打醒他遭起訴。（圖／翻攝自臉書／鋼鐵爸（阮橋本））

▲鋼鐵爸爸痛失愛子。（圖／翻攝自臉書鋼鐵爸（阮橋本）

轉眼間5年飛逝，今（5）日，鋼鐵爸的女兒在臉書《爆怨公社》PO文，忍不住埋怨天上的哥哥，「想抱怨哥哥，密他好多次賴都沒有回，連已讀都不讀，打給他也不接，抱怨他不知道在忙什麼，可以忙成這樣，可能天上很好玩吧，去環遊世界了吧？」

妹妹也委屈喊話，哥哥不遵守承諾，「我想你也很難過吧，因為你曾說過要幫我看看我以後的老公合不合適，也曾說過會一直保護我，也曾說過要一起變老的…但你不在了，我想你肯定也很懊惱吧，不要擔心，我會好好照顧自己，你就在上面好好玩吧。」

「快五年了，不知道你過的好不好？」其實，這是兄妹倆的撒嬌日常，妹妹心碎直言，「抱怨我就這樣沒有了哥哥，抱怨這世界怎麼總是帶走好人，抱怨這世界太殘忍了，家裡開禮儀社卻親手送走自己的家人，那種痛，好像永遠忘不了。」

▲▼「LINE都沒回，忙成這樣」哥逝5年爽約　鋼鐵妹妹怨：說會一直保護我！逼哭2萬人

▲鋼鐵爸把兒子臉龐刺在身上！（圖／翻攝自阮聖翔臉書

再過一陣子，是哥哥的25歲冥誕，這一次妹妹不哭了，「謝謝你來過，謝謝你是我哥哥，永遠愛你。喔對了快到你生日了，先祝你生日快樂，又老一歲了呢！『晚安我愛你，祝你有個好夢』，從小到大我們都習慣講完這句才睡覺，現在，等你來我夢裡 給我這個好夢吧。」

超大顆洋蔥文暖哭2萬名網友們，紛紛安慰「把哥哥的份一起好好努力開心的活下去吧」、「這就是人生，時間會一直前進」、「有哥哥真的幸福，加油，他會在天上保祐妳的」、「我哥哥也過世10年了，我也很想他」、「他已經來看妳了，只是妳睡的太甜，不忍心叫醒妳」、「鋼鐵妹妹加油，好好照顧鋼鐵爸跟鋼鐵媽」、「幫哥哥未完的人生繼續發光發熱」。

鋼鐵爸爸為死去兒子辦一場「聖翔車業開幕告別典禮」。（圖／翻攝自聖翔的祈福社團）

▲當年兒子的告別式場景！（圖／翻攝自聖翔的祈福社團）

鋼鐵妹妹悼念哥哥，全文如下：

想抱怨哥哥
密他好多次賴都沒有回 連已讀都不讀
打給他 也不接
抱怨他不知道在忙什麼
可以忙成這樣
可能天上很好玩吧
去環遊世界了吧？

快五年了 不知道你過的好不好
事情發生的那年 我剛要18歲
現在我要23了 超過了你當時的年紀了
我好不想要呀
如果我能活到80歲
代表我還要度過你不在的日子60年

我想你也很難過吧
因為你曾說過要幫我看看我以後的老公合不合適
也曾說過會一直保護我
也曾說過要一起變老的⋯
但你不在了 我想你肯定也很懊惱吧
不要擔心 我會好好照顧自己
你就在上面好好玩吧

抱怨我就這樣沒有了哥哥
抱怨這世界怎麼總是帶走好人
抱怨這世界太殘忍了
家裡開禮儀社卻親手送走自己的家人
那種痛 好像永遠忘不了

（這張畢業照明明可以一起拍的
但你先去別的世界玩了
我就借一下你帥氣的照片合照一張了喔
謝謝你來過 謝謝你是我哥哥⋯⋯永遠愛你）

喔對了快到你生日了 先祝你生日快樂
又老一歲了呢⋯！

「晚安 我愛你 祝你有個好夢」
從小到大我們都習慣講完這句才睡覺
現在
等你來我夢裡 給我這個好夢吧。

►生火了！連我媽都用到發光

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