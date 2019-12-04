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前陸戰隊員掐死7旬嬤...抱到貨櫃屋狂污辱！獄中抄心經悔改　二審結果出爐

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▲男人,悲傷,沮喪,難過,傷心,被耍,劈腿。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲前陸戰對員陳男到工寮行竊，還殘忍殺害73歲婦人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／台中報導

彰化一名患有精神相關症狀的前陸戰隊員陳姓男子，在2018年時因吸食強力膠缺錢，在一間工寮行竊，不料行竊不成，被一名73歲婦人發現，陳男情緒失控，臨時起意勒斃她，再把屍體抱進貨櫃屋後性侵。對此，彰化地院一審依法判陳男無期徒刑，而全案上訴二審後，台中高分院法官維持無期徒刑判決，另判陳男褫奪公權終身，全案仍可上訴。

判決書指出，陳男在2018年4月30日上午吸食強力膠後，騎腳踏車行經彰化一間工寮內，見大門沒關便想進去行竊，同時間剛赴雞舍餵雞的婦人回來工寮，發現陳男時便立刻質問對方「在幹嘛？」，雙方發生口角，陳男情緒失控，直接徒手掐住婦人脖子長達5分鐘，直到婦人沒了氣息。陳男擔心被發現，竟將婦人屍體搬進貨櫃屋裡，再脫去被害婦人的衣褲，對她做出汙辱的行為，然後拿走對方錢包內的現金1950元，再將被害人相關物品丟入溪裡離去。

一審時，陳男坦承自己從12歲時便會開始吸食強力膠，一天高達28條至200條，聲稱自己在犯案前因為吸食強力膠導致自身思緒不穩定，會影響自己的行為，但法官根據警方偵訊時陳男的言詞，認為他說詞不一，犯案當下還企圖掩蓋證據，為自己脫罪，因此認定陳男精神狀態不足以影響其判斷事物能力，一審依強盜殺人判處無期徒刑、污辱屍體處1年6個月有期徒刑，應執行無期徒刑。

全案上訴到二審，法官認為陳男在服刑期間，不但以抄寫心經迴向給被害人的方式來贖罪，也有承擔照顧其他弱勢受刑人的責任，加上先前有醫師的鑑定結果，認為陳男有教化的可能性，若施以長期監禁、給予適當的教化，能讓陳男深入反省，矯正偏差價值觀念。對此，台中高等分院維持一審無期徒刑判決，另判陳男褫奪公權終身。全案仍可上訴。

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