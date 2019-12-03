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鄰居阿姨趁獨處「痛快吐心聲」：妳妹比較醜　知真相後僵了...急找台階下

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▲▼化妝,粉底,粉底液,粉撲,口紅。（圖／翻攝自pixabay）

▲該說原PO化妝技術很好嗎？（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

雖然被稱讚很正，但好像哪裡不對勁......。一名女網友日前接連以素顏和全妝的樣子出現在鄰居的面前，沒想到疑似因為落差太大，被鄰居阿姨誤以為是姊妹，阿姨還不小心吐毒舌，讓場面超尷尬。

「比悲慘還悲慘的故事......。」一名女網友平時因為工作的關係，沒有和媽媽住在一起，某次素顏回家時，剛好碰到鄰居，禮貌性地點了一下頭就離開。怎料原PO昨（2日）帶妝回家時，又再次遇到那位鄰居，對方也順勢找她聊起天來，沒想到內容讓她大翻白眼。

請繼續往下閱讀...

鄰居阿姨先是確認「妳是XXX的女兒齁！」原PO點頭後，對方才小心翼翼地吐露心聲，「妳有個妹妹齁，我覺得妳妹妹比較醜，妳比較漂亮捏，好像姊姊都比妹妹漂亮喔！」

翻白眼,無言,滑手機,姈姈示意圖。（圖／記者李佳蓉攝）

▲ 阿姨突如其來的直白評論，讓人傻眼。示意圖，非本文當事人。（圖／記者李佳蓉攝）

原PO聽完，一點都開心不起來，她告訴對方自己其實是家中唯一的獨生女，「阿姨妳應該是看到我沒化妝的時候......。」鄰居阿姨知道真相後秒尷尬，「喔那個也是妳喔？阿姨眼睛不好沒有看出來啦！」趕緊找個台階下。

意外中槍的原PO這時默默心想，「妳才醜！妳全家都醜！」好奇大家是否有遇過類似的糗事。

貼文一出，網友們紛紛表示阿姨也太敢說，「如果真的是姊妹，怎麼會跟也姊姊說妹妹的壞話」、「爸媽的小秘密被發現了？！」、「沒關係啦！我念大學的時候回家一趟，被問說怎麼吃成那麼胖，差點認不出來」、「我覺得素顏的妹妹很好啊」、「所以妳妹呢？我要跟她要賴」。

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