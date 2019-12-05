綠營切割楊蕙如　黃暐瀚：金流不查、難有答案

▲駐日代表謝長廷。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

駐日代表謝長廷遭藍營人士指為與「卡神」楊蕙如關係匪淺，但謝長廷4日發文表示並不知情「idcc」事件。對此，資深媒體人黃暐瀚5日瑜臉書發文表示，「金流不查、難有答案」。

謝長廷表示，自己與楊蕙如是一般朋友，一年只見一兩次面，「至於所謂idcc的事情，本人毫無關係，事前也不知情。而民進黨副秘書長林飛帆說，從主席、秘書長到他本人，都被楊蕙如痛罵過，以此證明，楊蕙如與民進黨無關。

黃暐瀚認為，林飛帆的比喻，與「idcc」事件，本質上完全不同。罵林飛帆、罵羅文嘉、罵卓榮泰，楊蕙如是用本名的臉書帳號罵的，但「idcc」與「slow」這兩個帳號，在ptt發文，不管內容真假，都是隱匿其名、誇誇其談，檢調沒有調查清楚之前，誰知道楊蕙如就是「slow」，下線蔡先生，就是「idcc」。

黃暐瀚強調，「金流不查、難有答案」，如果去年楊蕙如或蔡先生，也是以本名跟真實身份，評論關西機場事件，那源頭能追，內容可受公評，狀況也就會完全不同。

黃暐瀚說，匿名文章，有時製造仇恨，有時毀人名節，當文章的內容，無法被確認的時候，大家是不是該用「姑且一看」的態度去理解就好？不要輕易的，全盤接受？沒名沒姓、不必盡信。

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