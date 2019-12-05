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讚「柯黑」神犬咬出楊蕙如是綠營網軍打手　柯文哲特贈狗罐頭慰勞

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▲▼柯文哲。（圖／台北市政府提供）

▲柯文哲慰勞柯黑。（圖／台北市政府提供）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲在今年5月時領養了一隻流浪狗，由於取名叫柯黑，在當時引起不少討論，甚至讓「真的柯黑」感到相當不滿，在網路上留言批評。如今，小黑狗「柯黑」不但意外咬出了「卡神」楊蕙如就是在背後操作網軍攻擊的人，還讓檢調循線發現楊當初也透過網軍攻擊大阪辦事處長蘇啓誠，間接導致其自殺。

當初只是希望柯文哲能關注流浪狗議題才規劃了領養活動，如今意外扯出綠營的網軍風波，台北市議員鍾小平5日帶「柯黑」重回市長室，柯文哲還特別送上狗罐頭慰勞「柯黑」，笑稱整起事件讓他笑翻了，這告訴大家平常還是要多做好事。

柯文哲進到貴賓室一看到「柯黑」頭好壯壯，直笑說這是護國神犬。柯說，小時候的「柯黑」很緊張，現在看起來比較easy。鍾小平則表示，要特別謝謝市長之前送「柯黑」狗罐頭，現在長的很好，目前暫時待在流浪動物之家的中和辦公室，由辦公室員工照顧。

接著柯文哲還抱起「柯黑」，但「柯黑」在懷中扭來扭去，讓柯直呼不好抱。鍾小平則說，可能是因為人太多、不熟悉環境，讓「柯黑」相當緊張，但牠其實很乖的。

柯文哲笑說，當初只是捐1000元給「柯黑」，沒想到卻釣出「網軍」，這次再贈送箱狗罐頭給牠，呼籲大家用領養代替購買。

▲▼柯文哲。（圖／台北市政府提供）

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