與卡神楊蕙如親密同遊泰國　蔡易餘：選戰認識！與網軍事件無關

記者翁伊森／嘉義報導

國民黨嘉義縣第一選區立委候選人王啟澧、議會黨團秘書長李國勝、詹琬蓁5日召開記者會，爆料對手民進黨立委參選人蔡易餘過去曾與卡神楊蕙如同遊泰國，甚至楊還貼出蔡易餘浴缸泡澡、沙發上嬉鬧的照片。蔡易餘隨後做出澄清，表示自己跟楊認識是因為2014年幫台北市長柯文哲同打選戰，勝選後一群人共同出遊，網軍事件自己並不知情，對於對手指控自己莫名其妙，並希望對手可以著重於政見。

▲▼蔡易餘、楊蕙如遭爆曾一起到出遊，兩人悠閒躺在沙發上。（圖／讀者提供）

▲▼蔡易餘、楊蕙如曾一起到泰國出遊。（圖／讀者提供，下同）

王啓澧、李國勝，詹琬蓁5日召開記者會對於楊蕙如以網軍身分攻擊嘉義子弟，前外交官蘇啟誠，致使蘇發生不幸;加以楊蕙如與蔡易餘2014年共遊泰國，蔡易餘浴缸洗澡並露出上半身，更與楊在沙發上悠閒照片，證明兩人交情匪淺。蔡易餘身為政治人物又參選此次立委，更應該要說清楚講明白。

▲▼蔡易餘、楊蕙如曾一起到賣場購物。（圖／讀者提供）

蔡易餘隨後做出回應，他表示2014年自己尚未當選立委，那時候跟楊蕙如協助柯文哲打北市長選戰，勝選後幾位朋友出遊泰國，浴缸洗澡上身裸露照片是同行男友人拍的，並不是楊蕙如，更希望不要上傳照片，但楊蕙如仍將照片上傳臉書。

蔡易餘表示，自己與楊蕙如因選戰結識當時還有往來，但當選立委後事務繁忙接觸並不多，對於對手亂點名，自己感到莫名其妙，也希望對手專注在選舉政見。