人氣歌手攜手點亮高雄！啟動歲末追光季及不廢搖滾嘉年華　



▲不廢搖滾音樂嘉年華記者會 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高市府於年底推出兩大活動，今（28）日傍晚副市長葉匡時率市府團隊發布相關活動訊息。由人氣樂團鹿衍人及《聲林之王2聲境傳奇》選手劉學甫歌聲中揭開序幕，宣告高雄在12月份將安排一系列精彩活動， 包含「2019 LOVE 高雄追光季」及「點亮哈瑪星－不廢搖滾音樂嘉年華」，引進永續、環保的概念，讓大家沉浸音樂的同時，也能更了解高雄的生態、環境。

▲《聲林之王2聲境傳奇》選手劉學甫 。（圖／記者洪靖宜攝）

高雄代理市長葉匡時表示，「2019 LOVE 高雄追光季」用LED燈、雷射燈投射出高達120公尺的光影耶誕樹、並打造長達1400公尺的光影耶誕大道，這都是全台首創最高、最長，運用整整一個月的時間，讓中央公園及周邊商圈發光發亮，帶動更多的人潮、錢潮，讓高雄發展得更好。

而「2019 LOVE高雄追光季」是全台唯一結合在地商圈、互動科技、國際藝術及親子娛樂的大型活動，並在中央公園捷運站展出由兩位巴黎藝術家所創作的藝術品，跟大家談談有關氣候暖化的議題，且在迎新送舊的時刻，「追光季」想要傳達的是正向的希望，光是一道希望、一盞夢想、一幅未來，懷抱著對於每一個人事物的情感，高雄一步步向前邁進，以城市之肺中央公園為起點，點亮每人心中的那一道光。

▲人氣樂團鹿衍人。（圖／記者洪靖宜攝）

高雄是以工業起家的城市，產生許多廢棄物，觀光局這次辦理「點亮哈瑪星－不廢搖滾音樂嘉年華」傳達環保永續的理念，期以翻轉高雄，並結合附近廟宇代天宮的門神裝置藝術，將傳統、現代、國際、本土透過活動融合在一起，也希望有更多人看見高雄、愛高雄，正面積極的跟著高雄迎向未來。

▲不廢搖滾音樂嘉年華記者會 。（圖／記者洪靖宜攝）

「不廢搖滾音樂嘉年華」將有融入城市美學的地方創生藝術品，傳統文化濃厚的門神和祈福燈，以及搖滾女王楊乃文、娃娃魏如萱、小球莊鵑瑛，創作歌手陳零九，人氣樂團告五人、鹿洐人以及港泰日韓國際樂團輪番上陣演出；另結合環保概念，打造限定的「廢遇青市集」及以流浪動物為主角的「不塑膠舞台」。邀請喜歡音樂、文化、動物和戶外活動的民眾，一起來高雄度過不廢週末。