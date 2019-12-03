高捷延伸屏東潘孟安喊確定　葉匡時轟「無恥」：騙人也要有技術

▲高雄副市長葉匡時。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

屏東縣長潘孟安昨晚在造勢場合證實高雄捷運確定延伸到屏東東港，話題一出立刻引發討論，但高雄市副市長葉匡時隨即在臉書發文狂轟，3日受訪時更批「民進黨政府為了選舉把我們後代子孫所應該要未來經濟發展生存發展需要的資源，通通的亂花亂耗盡，我覺得非常不負責任、無恥，我覺得悲憤。」

對於潘孟安宣布高捷延伸屏東，高雄副市長葉匡時先在臉書狂轟「這是假新聞嗎？我怎麼不知此案確定了？請問潘孟安縣長，你的確定的定義為何？是確定要做捷運延伸到屏東的研究規劃？還是確定核定這個計畫要動工了？能否給我們 一紙公文或會議紀錄，讓我們確定一下？對不起，在民進黨的執政下，我實在不確定，我能確定什麼？」

葉匡時3日受訪時回應「只要問一個事情，究竟這條線會是怎麼走法，可行性研究在哪，現在連可行性研究都沒有，第二，小英在林園喊過三次小港線要延伸到林園，給林園鄉親做了三次保證，但我們市府做可行性研究，小港延伸到林園的交通部連經費都不給我們，還用第二預備金，所以民進黨政府為了選舉把我們後代子孫所應該要未來經濟發展生存發展需要的資源，通通的亂花亂耗盡，我覺得非常不負責任、無恥，我覺得悲憤。」

葉匡時補充「澄清一下要做負責任的決策，我不是反對這條線，或贊成這條線，但是這個是連可行性研究都沒有，連影子都沒有，你就亂講話說確定，我就不知道你確定依據在哪，有白紙黑字公文，會議紀錄，可行性研究連開始都沒有啟動都沒有，這叫確定要興建嗎，騙人也要有點技術。」

▲高雄市捷運局長范揚材 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄市捷運局長范揚材則說「屏東縣政府委託高市府來規劃整體路網規劃，預計明年初才會提交給屏東縣政府，屏東縣政府提交給交通部審議，交通部會選擇其中最優路線來做可行性評估，通過有兩樣要素，第一這條路可行的，技術上可行的，最重要的是可以匡列相關經費，由中央與地方各分擔多少建設經費，這預估要2年時間。范揚材指出：「現在都還沒送到交通部審議，如果說確定是言之過早。」

至於目前傾向哪條路線？范揚材表示，目前依據屏東縣政府想法，是希望由林園延伸到東港，因為屏東縣想開發大鵬灣，希望這條路線擺為第一優先。他強調，整個可行性研究後，還有兩道程序，包括綜合規劃、環境影響評估，這需要3年時間，所以整個計劃要5年後才會確定這路線可以興建的。