交友軟體滑到帥哥！26歲正妹火速淪陷…「被拐無人深山」慘遭瘋狂折磨

▲正妹被男友帶至深山中，慘遭折磨數十小時。（圖／翻攝自北京青年網）

記者鄭思楠／綜合報導

山東26歲的鄒姓女孩有著靚麗的外表，纖細的身材，因為一直對大陸南方城市懷有憧憬，今年8月獨自前往杭州。杭州這座城市的人和物深深吸引著她，甚至有想在這安家的念頭，一天夜裡，閑來無事的她打開了交友軟體，至此，一段虐心的經歷就此展開……。

據《北京青年網》報導，鄒女通過微信「附近的人」認識了一個男生，發現他風趣幽默、十分討喜，聊了沒多久就相約見面，隨即確立了男女朋友關係。

起初，熱戀中的小情侶分外親昵。然而好景不長，鄒女發現，賴姓男友好吃懶做、不務正業、脾氣火爆，甚至有小偷小摸的行為。心生斷意的她多次向賴男提出了分手，可是反復遇到對方口頭答應爽快、轉身就施展死纏爛打招數。

今年11月初的一天傍晚，兩人在杭州下城區某餐廳就餐，期間點了一些酒。因為酒後的賴男耍起了酒瘋，鄒女一氣之下摔壞對方的手機，被要求賠償最新款的iphone或者直接給現金7000元人民幣（約新台幣3萬元），她不肯賠償，隨後被男友帶至建德新安江紀念碑處。

▲她指認囚禁地點。（圖／翻攝自北京青年網）



因為這個地方夜晚漆黑一片、四周無人，賴男見此馬上「拖、拉、抱、拽」無所不用，折磨著鄒女。她無人可呼救，只有默默忍受，並銀行轉錢給對方，打算息事寧人，隨後脫身。然而，令她沒有想到的是，這般情景竟然不久之後再遭遇一次。

幾天之後，兩人見面又為小事產生糾紛，還當場打起來，鄒女氣急用指甲劃了對方臉部數道傷痕。有過上次的「甜頭」，賴男故技重施，以整容為由要求女友支付1萬餘元人民幣。這次的她不依，便被強行帶至附近深山，被瘋狂折磨長達數十小時。

期間，鄒女甚至一度產生輕生念頭，萬幸的是，抓住男友的一個疏忽，找機會狂奔溜走後立馬報案。新安江派出所接報後，立即組織警力偵辦此案。目前，賴男因涉嫌非法拘禁被逮捕。

我該答應女友嗎？

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