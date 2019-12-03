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印尼遷都擬向亞投行籌310億美元　「一帶一路」影響力再擴大

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▲▼ 印尼首都雅加達北部地區，2050年會有95%地區被淹沒。（圖／路透）

▲印尼首都雅加達北部地區，2050年會有95%地區被淹沒。（圖／路透）

實習記者曾筠淇／綜合報導

印尼預計耗資310億美元（約新台幣9448億元）來建設新首都，國家發展計畫（PPN）設施暨基礎設施副部長肯尼迪.西曼雲塔（Kennedy Simanjuntak）認為，總部位於北京的亞洲基礎設施投資銀行（AIIB）規模相對較小，在創新籌資上更敏捷、開放，因此希望能夠投靠對方，獲得融資以取得足夠的建設資金。

據印尼《CNBC Indonesia》、《雅加達報紙》（Koran Jakarta）報導，肯尼迪.西曼雲塔表示，「與世界銀行或馬尼拉的亞洲開發銀行相比，亞投行提供了更靈活的貸款選擇，像是公共私營合作制（PPP）」。如果使用舊式的協議、方案，反而有可能無法達成在2024年遷往新首都的目標。

肯尼迪.西曼雲塔也提到，亞投行的規模相對較小，所以在創新籌資結構方面，會比成熟的機構還要更敏捷、開放，因此「如果需要（資金），我將優先選擇亞投行。」

開業將近兩年，亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）11日對外宣佈，首個對華項目落戶北京，用於天然氣輸送管網建設等工程，助力「北京藍」。（圖／新華社）

▲亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）。（圖／新華社）

亞投行在2016年開始營運，目前已經批准了46個項目，資金總額高達85.3億美元（約新台幣2600億元）。亞投行行長金立群回應，「如果他們希望我們參與發展新資本，我將非常高興。」亞投行已表示願意協助印尼，將首都從雅加達遷至加里曼丹島（Kalimantan）。

印尼財政部長英卓華（Sri Mulyani Indrawati）認為，「從跨國開發銀行獲得資金是好的，不只是資金方面，還能引入良好的原則。」

印尼當局目標於2021年開始建設新首都，並預計到2024年將有150萬名公務員遷都，前往至加里曼丹尼島。

據悉，金立群先前曾接受央視專訪，他表示亞投行成立的3年半以來，已在21世紀新型多邊開發銀行取得初步成績，並從起步階段走向穩步發展階段。他希望亞投行能被歐洲的金融界、企業界、商界所了解，而最大使命就是加強亞歐之間的聯繫。

金立群認為「一帶一路」是國際的平台，只要有興趣的國家都能一同合作；而亞投行是一個國際機構、金融機構，有著自己的一套運作方式。不過亞投行與「一帶一路」一樣，都是為了推動「互聯互通」，雖然運作方式不同，但能各發揮自身功用，以共同推動大陸的經濟及社會發展。

事實上，亞投行成立以來，成員不斷增加、制度完備建立，目前投資的國家數量也越來越多，不過金立群希望不要只集中在少部分，期待能越加擴大，並預期明（2020）年可達到20多個國家。

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