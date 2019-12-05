　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

楊蕙如案國民黨改轟柯文哲曾幫喬補助　要求柯P接受調查說清楚

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者陳家祥／台北報導

「卡神」楊蕙如因操作網軍霸凌大阪辦事處代表導致其自殺，遭檢調起訴。由於楊蕙如具綠營背景，國民黨陣營如撿到槍般狂打民進黨操作網軍。昨國民黨4位議員搭機到東京抗議，但謝長廷避不見面，5日徐弘庭、張斯綱、王欣儀召開記者會痛批謝長廷態度傲慢；徐弘庭還加碼播放質詢影片，指柯文哲承認有派蔡壁如跟楊蕙如、網球協會碰面，要求柯說清楚。

張斯綱表示，昨天4位議員非常平和的到代表處，但卻大門緊閉，我們在當地門口約30分鐘，本來他們甚至不願意讓我們進去遞陳情書，剛開始還說只准4個派出1個代表；最後代表處讓步讓4人都入內，也收了陳情書。至於謝長廷稱陳情書沒有寫他的名字，張斯綱說，這很好笑，難道陳情書是給行政組長？這次去是當然為了謝大使，質疑謝很多說詞都是在轉移焦點。

張斯綱說，進入代表處後發現，上班時間竟連電梯都用紅龍封鎖，「一個中華民國的代表處竟是這樣對國民」，代表處碰到國民有需要的時候就要待之以禮，這跟是不是議員、立委毫無關係，「我對謝大使說你們不是立委沒有監督職權，非常傲慢，沒有把民意放在心上，還是要沉重呼籲謝大使說請楚講明白，阻礙大家找真相」。

▲▼國民黨台北市議員召開記者會。（圖／記者陳家祥攝）

徐弘庭則說，他們的訴求很簡單，請謝長廷出來正面對決解釋清楚，第一，到底外交部、代表處有沒有使用官方經費在卡神這件事情上面？第二，根據監察院報告，出現在東京的IP有沒有可能是代表處同仁所為？大阪處長這件事情非常嚴重，如果是國民黨執政，相對的自清、調查都會馬上啟動，「再次呼籲謝長廷先生，即刻返台接受調查」。

另外，徐弘庭現場還播放一段質詢影片，爆料柯文哲親口承認楊蕙如曾拜託蔡壁如「處理溝通」標案，該影片可以明確聽到柯文哲承認有派蔡壁如跟楊蕙如、中華民國網球協會見面。「前兩天柯文哲po臉書說要請兩大黨還給乾淨的網路空間，但過去和謝長廷過從甚密的是誰？和卡神如膠似漆到翻臉不認帳的是誰？就是你柯文哲，你們是最清楚楊蕙如的手段和他的網軍怎麼帶風向」，徐弘庭呼籲柯文哲，請跟蔡壁如一起站出來，「如果知道藏鏡人是哪位，請柯文哲以關係人的身分配合調查」。

王欣儀表示，這趟到日本就是代表民意、民眾的憤怒，因為楊蕙如操作網軍間接導致大阪處長自殺身亡，很多民眾感到震驚，沒想到謝長廷竟不敢面對民意，只敢在臉書上批評議員，誇大扭曲意圖帶風向、企圖模糊焦點。

對於謝長廷的指控，王欣儀澄清，「僑界發出A級動員令要來聲援」一事，只是僑界聽說有議員要來陳情，號召要來幫處長討公道。此外，如果謝長廷心中沒鬼，為什麼要取消例行記者會？可以大大方方的，為什麼要畏畏縮縮？至於沒有預約，王欣儀質疑，國民到代表處須要預約嗎？希望謝長廷用辭職下台擔起政治責任。

另外，徐弘庭還引述蔡壁如專訪時的言論，「楊蕙如是上任第一年來幫忙，我身受其害，每天都來跟我要補助，我都說不行，最後靠某個民進黨議員幫忙」；徐說，說要依法行政、身受其害、說不行，但楊蕙如還是拿到補助，還在專訪時批國民黨議員羅智強，不是很有種嗎？為什麼不敢把名字講出來？還提到幫楊蕙如喬補助的3個女人，一個是前議員顏聖冠、一個是楊蕙如自己，還有一個《自由時報》記者，「我呼籲蔡壁如，有種就把自由時報記者的名字講出來」。
 

▲▼國民黨台北市議員張斯綱等人召開記者會。（圖／記者陳家祥攝）

國民黨台北市議員張斯綱、徐弘庭、王欣儀召開記者會。（圖／記者陳家祥攝）

ET快訊
旅行7天！醫科女機場「拼車回校」後身亡　44字心聲讓父母淚崩
沾腥女大生又暴打未婚妻！周伯勳賴皮毀約「通謀虛偽」下場出爐
27歲美女獸醫「淪4男床戰玩具」　完事半昏迷...慘被淋油燒
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

大雨戰車掃街輔選彰化洪宗熠　林飛帆重話：藍營選將染黑販毒

出席全國正副議長聯誼會　韓國瑜：蔡英文應交代網軍是怎麼回事

張善政：楊蕙如就是蔡英文的網軍　「你要她怎麼講清楚？」

臉書公布廣告資訊　原來管碧玲是推手

韓國瑜出民調奇招　趙少康：害了2種人！地下賭盤怎麼辦

王重正電影新作「祭旗」登場　韓國瑜力挺國軍支持國片

選舉宣傳利器上身！　蔡其昌LED 2.0版後背包超吸睛

「羅文嘉就是網軍始祖」　周錫瑋爆2005選縣長遭抹黑

邱毅批保外就醫還趴趴走　陳水扁嗆「作秀」：連四不原則都搞不清楚

李佳芬背14萬元LV包遭砲轟…　葉元之急滅火：庶民是一種心態！

艾力克斯、李詠嫻難過到說不出話　哽咽「We Love Godfrey」

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

捨不得！送2歲兒去幼稚園報到　感性爸難過抹淚...網：鐵漢柔情

青峰x徐佳瑩飆《當愛已成往事》吵架版　網友笑翻：吵架還那麼好聽

高以翔好友都來了！　 柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

開箱全台第一座「暗空公園」　不只看羊群！夜晚拍星星超夢幻

殺彎失敗！重機騎士跨雙黃線 遭對向貨車輾過...送醫搶救身亡

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

男生別暴動！她試穿「10款真理衣」 透視感上衣掀網暴動：哇凍未條啦

三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

大雨戰車掃街輔選彰化洪宗熠　林飛帆重話：藍營選將染黑販毒

出席全國正副議長聯誼會　韓國瑜：蔡英文應交代網軍是怎麼回事

張善政：楊蕙如就是蔡英文的網軍　「你要她怎麼講清楚？」

臉書公布廣告資訊　原來管碧玲是推手

韓國瑜出民調奇招　趙少康：害了2種人！地下賭盤怎麼辦

王重正電影新作「祭旗」登場　韓國瑜力挺國軍支持國片

選舉宣傳利器上身！　蔡其昌LED 2.0版後背包超吸睛

「羅文嘉就是網軍始祖」　周錫瑋爆2005選縣長遭抹黑

邱毅批保外就醫還趴趴走　陳水扁嗆「作秀」：連四不原則都搞不清楚

李佳芬背14萬元LV包遭砲轟…　葉元之急滅火：庶民是一種心態！

德意志銀行瀕臨破產？　顧立雄提2點說明：不要以訛傳訛

領結鴨、蜜袋鼯力爭「毛孩時尚星秀」冠軍 　寵物雲商店之星競爭激烈

台東南橫警所與社會慈善團體寒冬送被　暖身更暖心

前營建署長葉世文貪汙罪正在監獄服刑　另一條貪汙案今宣判8年

透明塑膠褲太驚人…王嘉爾「張大嘴巴愣住」！　釣出社長JYP問：我做錯什麼了嗎

007聯手歐米茄打造特務錶　龐德女郎戴蕭邦珠寶性感爆棚

吳景欽／自駕車撞死人，全都是AI的錯？

冬盟／森榮鴻光直球不夠　嘗試用下半身投球

奪全國技藝金牌　羅東高工吳中仁與亡父分享：您兒子很棒

北約峰會宣言未將中國列為「威脅」　華春瑩回應：中國信奉的是天下一家

爽玩滑水道！衝下來「心臟停了」　23歲男當場死在遊客面前...

政治熱門新聞

謝龍介嗆賭2700份雞排　韓逆轉勝蔡90萬票

記者一句話問網軍　呱吉怒掛電話

楊蕙如網軍金流哪來？易始公司狂接體育賽事

楊蕙如補助金流曝光 ! 北市2年1010萬

韓國瑜「328萬票↓」領不到30元補助？網瘋傳關鍵密碼

邀任「我錯了大隊長」館長怒：被糟蹋

臉書公布：民進黨廣告下最兇！

黃國昌上不了　蔡壁如：不要浪費票了

楊蕙如金流　爆康裕成每月給20萬

李佳芬背14萬元LV包遭砲轟…

30年老國民黨員發文！退役軍官轉投蔡

被邀擔任罷韓遊行…館長怒罵被糟蹋

回擊韓國瑜抹黑廣告　蔡英文：大家想問他「憑什麼選總統」？

高嘉瑜先知？9年前指控楊蕙如　拿民進黨錢

更多熱門

相關新聞

張善政：楊蕙如就是蔡英文的網軍

張善政：楊蕙如就是蔡英文的網軍

檢方調查「卡神」楊蕙如以每個月1萬元的代價，作為旗下網軍帶風向的酬勞，遭外界質疑到底錢從哪裡來？國民黨副總統候選人張善政5日表示，楊蕙如就是總統蔡英文的網軍，所以才沒辦法講清楚。

周錫瑋爆羅文嘉是網軍始祖　2005選縣長遭抹黑

周錫瑋爆羅文嘉是網軍始祖　2005選縣長遭抹黑

綠營切割楊蕙如　黃暐瀚：金流不查、難有答案

綠營切割楊蕙如　黃暐瀚：金流不查、難有答案

蔡易餘：選戰認識楊蕙如　與網軍無關

蔡易餘：選戰認識楊蕙如　與網軍無關

蔡英文、韓國瑜、柯P都在畫裡！

蔡英文、韓國瑜、柯P都在畫裡！

關鍵字：

柯文哲柯P台北市楊蕙如

讀者迴響

發燒話題

泰國簽證 反送中 高以翔 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高中生見孕婦主動讓座　被拒遭同學嘲笑

外送店家爆出走潮　熊貓回應了

超合身旗袍！買家秀前凸後翹照　全網笑暈

更猛冷氣團台南以北12°C　最冷時間出爐

騎GoShare！她一看前輪「醜惡私心」

狗偷跑出去玩！脖子多了欠款字條

澳洲果園8台女　遭雇主逼提供愉悅

高以翔好友都來了！　柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

堆高機翻覆壓死爸　7歲稚兒全目睹

高以翔「長腿塞不進箱子」摯友崩潰！

歐陽妮妮「開臀趴地」全被PO上網

經痛打止痛針！她48hrs「突不對勁」醫一看心涼

高以翔23歲女友認：我是癡情的人！親吐「3年戀愛細節」

香蕉動正顎手術後「99％撞臉黑人」！

茵芙嫁豪門2年爆被離婚！富二代老公受夠沒錢分了

更多

最夯影音

更多
艾力克斯、李詠嫻難過到說不出話　哽咽「We Love Godfrey」

艾力克斯、李詠嫻難過到說不出話　哽咽「We Love Godfrey」
吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

捨不得！送2歲兒去幼稚園報到　感性爸難過抹淚...網：鐵漢柔情

捨不得！送2歲兒去幼稚園報到　感性爸難過抹淚...網：鐵漢柔情

青峰x徐佳瑩飆《當愛已成往事》吵架版　網友笑翻：吵架還那麼好聽

青峰x徐佳瑩飆《當愛已成往事》吵架版　網友笑翻：吵架還那麼好聽

高以翔好友都來了！　 柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

高以翔好友都來了！　 柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面