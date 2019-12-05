楊蕙如案國民黨改轟柯文哲曾幫喬補助　要求柯P接受調查說清楚

記者陳家祥／台北報導

「卡神」楊蕙如因操作網軍霸凌大阪辦事處代表導致其自殺，遭檢調起訴。由於楊蕙如具綠營背景，國民黨陣營如撿到槍般狂打民進黨操作網軍。昨國民黨4位議員搭機到東京抗議，但謝長廷避不見面，5日徐弘庭、張斯綱、王欣儀召開記者會痛批謝長廷態度傲慢；徐弘庭還加碼播放質詢影片，指柯文哲承認有派蔡壁如跟楊蕙如、網球協會碰面，要求柯說清楚。

張斯綱表示，昨天4位議員非常平和的到代表處，但卻大門緊閉，我們在當地門口約30分鐘，本來他們甚至不願意讓我們進去遞陳情書，剛開始還說只准4個派出1個代表；最後代表處讓步讓4人都入內，也收了陳情書。至於謝長廷稱陳情書沒有寫他的名字，張斯綱說，這很好笑，難道陳情書是給行政組長？這次去是當然為了謝大使，質疑謝很多說詞都是在轉移焦點。

張斯綱說，進入代表處後發現，上班時間竟連電梯都用紅龍封鎖，「一個中華民國的代表處竟是這樣對國民」，代表處碰到國民有需要的時候就要待之以禮，這跟是不是議員、立委毫無關係，「我對謝大使說你們不是立委沒有監督職權，非常傲慢，沒有把民意放在心上，還是要沉重呼籲謝大使說請楚講明白，阻礙大家找真相」。

徐弘庭則說，他們的訴求很簡單，請謝長廷出來正面對決解釋清楚，第一，到底外交部、代表處有沒有使用官方經費在卡神這件事情上面？第二，根據監察院報告，出現在東京的IP有沒有可能是代表處同仁所為？大阪處長這件事情非常嚴重，如果是國民黨執政，相對的自清、調查都會馬上啟動，「再次呼籲謝長廷先生，即刻返台接受調查」。

另外，徐弘庭現場還播放一段質詢影片，爆料柯文哲親口承認楊蕙如曾拜託蔡壁如「處理溝通」標案，該影片可以明確聽到柯文哲承認有派蔡壁如跟楊蕙如、中華民國網球協會見面。「前兩天柯文哲po臉書說要請兩大黨還給乾淨的網路空間，但過去和謝長廷過從甚密的是誰？和卡神如膠似漆到翻臉不認帳的是誰？就是你柯文哲，你們是最清楚楊蕙如的手段和他的網軍怎麼帶風向」，徐弘庭呼籲柯文哲，請跟蔡壁如一起站出來，「如果知道藏鏡人是哪位，請柯文哲以關係人的身分配合調查」。

王欣儀表示，這趟到日本就是代表民意、民眾的憤怒，因為楊蕙如操作網軍間接導致大阪處長自殺身亡，很多民眾感到震驚，沒想到謝長廷竟不敢面對民意，只敢在臉書上批評議員，誇大扭曲意圖帶風向、企圖模糊焦點。

對於謝長廷的指控，王欣儀澄清，「僑界發出A級動員令要來聲援」一事，只是僑界聽說有議員要來陳情，號召要來幫處長討公道。此外，如果謝長廷心中沒鬼，為什麼要取消例行記者會？可以大大方方的，為什麼要畏畏縮縮？至於沒有預約，王欣儀質疑，國民到代表處須要預約嗎？希望謝長廷用辭職下台擔起政治責任。

另外，徐弘庭還引述蔡壁如專訪時的言論，「楊蕙如是上任第一年來幫忙，我身受其害，每天都來跟我要補助，我都說不行，最後靠某個民進黨議員幫忙」；徐說，說要依法行政、身受其害、說不行，但楊蕙如還是拿到補助，還在專訪時批國民黨議員羅智強，不是很有種嗎？為什麼不敢把名字講出來？還提到幫楊蕙如喬補助的3個女人，一個是前議員顏聖冠、一個是楊蕙如自己，還有一個《自由時報》記者，「我呼籲蔡壁如，有種就把自由時報記者的名字講出來」。



▲國民黨台北市議員張斯綱、徐弘庭、王欣儀召開記者會。（圖／記者陳家祥攝）