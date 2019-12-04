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出席台中簽書會談網軍　張善政：楊蕙如風評差要找也不會找她

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記者鄧木卿／台中報導

國民黨副總統參選人張善政4日下午出席台中市一場簽書會時，面對楊蕙如曾和韓國瑜接觸一事，他說，根據報載楊開價5百萬，韓陣營沒錢支付才作罷，不過，以楊和謝長廷、綠營的關係，即使韓辦要找網軍也不會找她，何況楊風評差。

▲張善政下午到台中出席簽書會。（圖／記者鄧木卿攝）

▲張善政暢談「做事的人」這本口述書的由來。（圖／記者鄧木卿攝）

▲張善政下午到台中出席簽書會。（圖／記者鄧木卿攝）

▲張善政和粉絲們合影。（圖／記者鄧木卿攝）

張善政下午在台中友人安排下，出席一場自己口述「做事的人」的簽書會，吸引上百人到場，在簽書前接受聯訪表示，他是從媒體得知，今年夏天就刊登楊蕙如和韓辦接觸，開價5百萬元要當網軍，但後來沒有談成，因為韓辦沒錢支付。

▲張善政下午到台中出席簽書會。（圖／記者鄧木卿攝）

▲張善政簽書會，吸引近百人到場。（圖／記者鄧木卿攝）

張還說，以楊蕙如和謝長廷、綠營關係這麼好的情形下，如果他要找網軍也不會找她，何況楊風評不是很好，而這也是他一再強調的，如果用科技保衛國家的網路安全，免於被對岸入侵，那非常好，但如果是用來打擊對方，甚至散播假消息，那就令人非常遺憾，因此要會科技，更要具備人文素養。

至於這本書的由來，張善政說，上次總統大選，國民黨輸了，蔡英文大勝，當時他是行政院副院長，算看守內閣，幕僚建議寫本書，沒想到毛治國院長堅持請辭，於是他就被迫接下院長一職，接任後事情一大堆，包括碰上霸王級寒流，台南魚塭的虱目魚死掉很多，以及0206台南大地震，每天從早忙到晚，根本沒空談書的事情，直到卸任後才慢慢有時間。

這段期間他常受邀演講，談的都是他轉換很多工作的心路歷程，他說，當年在美國教書，可以拿綠卡，薪水又高，但他都回絕了，因為他覺得那個時候台灣讓人非常的興奮，台灣非常開放，可以海闊天空講什麼都不必擔心，經濟也開始突飛猛進，雖然回台大教書，薪水不是很好，但是會讓人覺得，大家都是讓台灣這艘船往前行駛的一個動力。

張善政說，如今他有了小孩，他很希望台灣是一個能讓小孩當作這輩子可以發揮、打拼的地方，因此，明年如果有機會和韓國瑜當選正副總統，他希望能讓台灣變得更好，成為大家安身立命的地方。

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