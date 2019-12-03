收線上履歷！他見求職者「Q萌大頭照」秒刷掉　網笑了：看過放一隻狗的

▲面試示意圖。（圖／unsplash）

記者張嘉晏／綜合報導

履歷表通常是雇主對求職者產生第一印象的媒介，最好審慎準備。一名網友日前收到一筆線上履歷，先不說求職者的其他條件如何，光是大頭照就讓原PO感到不夠莊重，直接刷掉到淘汰區。貼文一出，不少網友都紛紛搖頭，掀起一番熱烈討論。

「履歷對我來說是正式性的。」一名男網友在臉書「爆怨公社」中發文，他表示日前收到一名求職者的線上履歷，但是他一看到照片就秒把對方淘汰。仔細一看，求職者的大頭照並不是用正式的證件照或是畢業照，而是一張套用了可愛濾鏡的生活照，頭上還有後製的粉紅色動物耳朵，看起來相當隨興。

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原PO認為，履歷表是雇主快速了解求職者的管道之一，但是「勇於做自己」和「介紹自己」是兩碼子事，可以用其他方式讓雇主留下印象，但絕不是用這招，「拜託...這樣的履歷，我都會直接刷掉。」

▲求職者大頭照上有明顯的濾鏡痕跡。（圖／翻攝自爆怨公社）

不過貼文一出，許多過來人都表示這已經算好了，紛紛曝光各種奇葩經驗，「我看過放一隻狗的」、「我看過一個放自己背影照的」、「還有放動畫角色的」、「看過放戴口罩的」、「比較正式的行業，像金融那類的，放這張的確不合適」。

另一派網友則表示，自己的履歷也是放生活照或自拍照，一樣有順利找到工作，「我想說打工而已，就放了自拍照」、「看太多證件照也是很膩」、「有些公司會認為證件照很古板」、「我放生活照一樣在上市公司工作耶」。

對此原PO表示，如果是一般的生活照他還可以接受，但明顯加了可愛濾鏡的就真的無法。至於到底該放哪種照片最恰當，建議大家還是打探清楚應徵公司的風氣和文化，再做決定比較好。

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