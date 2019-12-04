「會讓大學畢業女兒嫁國中學歷男生嗎」引戰　年薪破百萬過來人說話了

▲有網友認為，「只要男生有想法，有不錯的工作，學歷可以補的。」（示意圖／翻攝PAKUTASO免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友發問，如果自己的女兒是大學畢業，會讓她嫁給一名國中畢業的男生嗎，此文引發熱烈討論。幾乎所有人都認為「品性、一技之長比學歷重要」；但也有人說，除非男生還有其他一技之長，有擔任一家之主的肩膀，「不然很難放心吧？」一名年薪破百萬的過來人則現身說法，「我老婆從跟我交往就沒上過班，國中畢業怎麼了嗎？」

原PO今天（4日）在「爆怨公社」臉書社團發問，短短8小時就有超過3000多則留言。許多網友說，「滿街都是大學畢業，國中畢業能夠有一技之長養得活妳女兒，撐起一個家，為何不可」、「學歷不代表一切，有些高學歷的人品不見得比學歷低的好啊，見仁見智」、「有錢卻不肯花在你身上的，跟平凡但肯把全部給你的，你選哪一個？」

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大部分人都認為學歷根本不重要，「肯努力上進、人品不錯、有工作固定收入，最重要是能對女兒好的話……我覺得學歷是次要問題」、「用學歷評斷人早就過時了」、「人家國中畢業好手好腳又肯做，還比很多學歷高的好好嗎」、「我朋友高職沒讀完，現在薪水屌打大家，人又老實謙虛，會的東西又多，有實力又肯做，所以重點不是學歷啊。」

▼網友說，「用學歷評斷人早就過時了。」（示意圖／記者李佳蓉攝）



有人認為，「只要男生有想法，有不錯的工作，學歷可以補的，經歷就看個人的歷練。我兒子的爸爸高中畢也當主管，努力學習月入9萬。人肯學，學歷倒不是問題。孩子的婚姻只要合理，對方也是上進有好的正常收入，父母幫忙分析好壞，讓孩子自己決定，婚姻將來面對的是他們。父母只能輔佐，好壞無法幫他們承擔。」也有過來人說，「我國中畢業，我年薪過百（萬），我老婆從跟我交往就沒上過班，國中畢業怎麼了嗎？」

但也有人表示，「我覺得做為父母，遇到這種問題都會很困惑的，樓上一堆人在說學歷根本不重要，人品才重要。沒有錯，最重要的是人品，但除非他國中畢業還有其他一技之長，有肩膀擔當一家之主的責任，不然很難放心吧！」

該網友指出，不要再說「我爸爸以前也是國中國小畢業，他薪水也很多」、「王永慶也沒有高學歷，人家也是富翁」，「拜託，年代不同，經濟發展環境也不同。就如大家說的，現在大學生滿街都是，但男生卻連最基本的門檻都達不到，所以也很難預估他是否有其他成就或人品啊。」

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