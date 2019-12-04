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美眾院壓倒性通過「新疆人權法案」　陸外交部：將採必要措施！

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▲▼新疆維吾爾自治區舉行賽馬比賽，開始前進行升旗典禮。（圖／CFP）

▲新疆維吾爾自治區舉行賽馬比賽，開始前進行升旗典禮。（圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

美國眾議院3日以407票同意票對上1票反對票通過「維吾爾人權政策法案」（新疆人權法案）。大陸外交部發言人華春瑩當天回應，中方將根據形勢發展採取進一步必要的措施，「中國政府反對外來勢力干預中國內政的決心是堅定不移的，中國維護國家主權、安全、發展利益的決心也是堅定不移的。」

新疆人權法案提到，美國政府能夠對壓迫維吾爾穆斯林的大陸官員進行制裁，並「限制出口」可能用於刺探或控制維吾爾族穆斯林和其他大陸公民通訊或活動的設備。雖然這項法案要成為正式法律還需有多個步驟才可完成，不過美國總統川普上周才剛簽署通過《香港人權與民主法案》，因此新疆法案勢必讓北京當局更為不滿。

華春瑩表示，該案蓄意詆毀中國新疆的人權狀況，大肆抹黑中國去極端化和打擊恐怖主義的努力，惡意攻擊中國政府治疆政策，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重干涉中國內政，中方對此表示強烈憤慨、堅決反對，「我們要正告美方，新疆事務純屬中國內政，不容任何外國干涉。」

港媒指出，有消息稱，中方正在研究如果美國方面通過新疆法案，將對美國相關官員和議員實施簽證限制的問題；此外，《環球時報》2日也在推特發文表示，消息人士分析，中國將很快就會發布一份「不可靠實體清單」，其中包括相關美國企業。 報導強調，美國希望盡快推動的涉及新疆的法案將會損害中國企業的利益，而這促使北京不得不盡快推出「不可靠實體清單」。

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