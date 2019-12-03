北京暫停美軍艦赴港休整　環時：只是第一波反制！「別忘解放軍就在香港」

▲香港近半年來持續爆發警民衝突，令美國加速通過《香港人權與民主法案》。（圖／路透）

記者朱世凱／綜合報導

大陸外交部昨（2）日宣布，為了反制美國通過《香港人權與民主法案》，北京當局即日起暫停審批美國軍艦赴港休整的申請，並且對5家非政府組織（NGO）實施制裁。《環球時報》當天也對此發表社評，中方採取進一步的後續行動將是可以期待的，「這只是中方第一波反制，任何一方都不能忘記一個事實，解放軍就駐紮在香港。」

社評指出，大陸外交部的這些措施無疑宣示了「政府不允許美國和西方一些勢力在香港肆意興風作浪的堅定決心」；由於香港實行資本主義制度，美國得以在香港產生一些影響，但華盛頓不應因此而忘乎所以，以為它的影響可以變成對香港的實際管轄權，把香港變成它的勢力範圍。

▼不少香港民眾支持《香港人權與民主法案》。（圖／記者游宗樺攝）

社評也稱，中方目前發布的措施都算最輕的，雖然這會讓把香港作為傳統休整地的美軍感到不方便，但請他們去找美國國會和白宮說理吧；「香港是中國的領土，沒有任何力量能夠改變或者削弱這一現實，把香港帶進美國和西方勢力的懷抱是妄想，國家有充裕能力根據需要打出強有力的牌，阻止亂港活動對國家主權造成實質危害。」

社評再指，「任何一方都不能忘記一個事實，解放軍就駐紮在香港，它不是擺設，在基本法受到嚴重衝擊的情況下，這支軍隊必將依法對惡勢力予以迎頭痛擊，為香港的局勢托底。對香港社會我們想說，溝通中西方已經成為這座城市的傳統，如果香港社會阻止不了內部的破壞力量，城市無法繼續作為中西的接口運轉，那麼香港進行經濟上的結構性調整，就將是自然的結果。」

►反對「香港人權法案」通過 陸外交部：暫停美軍艦機赴港休整

► 欸~妳過來一下！妳過來一下