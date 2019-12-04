407票對1票　美眾議院通過新疆人權法案！中國抗議：干涉內政

▲新疆喀什格爾的艾提尕爾清真寺前有安全人員巡邏。（圖／路透社）

記者林瑩真／綜合外電報導

美國眾議院3日針對中國大陸「維吾爾人權政策法案」（新疆人權法案）進行投票，結果出爐，以407票贊成、1票反對壓倒性通過。法案規定可制裁迫害維吾爾族穆斯林人權的中國大陸官員，但引起北京當局抗議。

綜合外媒報導，參議院早在今年9月一致通過新疆人權法案，眾議院提出的是增加條款的修正版本，要求制裁鎮壓維吾爾族的中國大陸政府官員，同時限制出口通訊設備，以防用於控制維吾爾族穆斯林、聯絡中國公民等的間諜活動。

法案要求美國總統在120天內提交名單，列出侵犯維吾爾人人權行為（不論新疆地區或中國大陸其他地區）的中國大陸官員。據稱，名單包括新疆維吾爾自治區黨委書記陳全國，以及實施監禁、「再教育營」的官員。

另外，法案也要求國務院向國會提交新疆地區侵犯人權的報告。不過美國國會目前仍需努力統一參議院及眾議院的分歧，確定一個版本的新疆人權法案在年底前提出，讓國會通過。

對此，中國大陸外交部發言人華春瑩正式聲明抗議，法案詆毀中國新疆的人權狀況，惡劣抹黑中國對新疆的政策，干涉中國內政，違反國際法，希望美國阻止法案成立。此法案恐怕讓美中貿易的協商更加困難。

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